Суд наказал эксперта за липовую экспертизу

Действия криминалиста Сергея Федяева в деле кавказского эколога признаны незаконными.

Разбирательство в отношении ученого Валерия Бриниха началось еще в 2014 году. Интерес следователей вызвала его статья «Молчание ягнят», об экологических проблемах в связи с работой свиноводческого комплекса в Адыгеи. Экспертиза выявила в тексте высказывания, якобы возбуждающие ненависть к адыгейцам. Год назад Майкопский городской суд прекратил дело за отсутствием состава преступления.

А вчера суд вынес частное представление в адрес краснодарского управления МВД, в котором говорится о недопустимости привлечения к экспертно-криминалистической деятельности лиц, не обладающими достаточными профессиональными знаниями. Как написал в своем телеграм-канале адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, судья Павел Агафонов констатировал, что своими действиями Федяев причинил вред не только Бринихину, но и государству, которое теперь обязано возместить 1 миллион рублей за незаконное уголовное преследование.

Сам эколог полагает, что эксперт, который нашел экстремизм в его публикации, должен ответить по Уголовному кодексу.