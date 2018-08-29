Суд наказал эксперта за липовую экспертизу
Действия криминалиста Сергея Федяева в деле кавказского эколога признаны незаконными.
Разбирательство в отношении ученого Валерия Бриниха началось еще в 2014 году. Интерес следователей вызвала его статья «Молчание ягнят», об экологических проблемах в связи с работой свиноводческого комплекса в Адыгеи. Экспертиза выявила в тексте высказывания, якобы возбуждающие ненависть к адыгейцам. Год назад Майкопский городской суд прекратил дело за отсутствием состава преступления.
А вчера суд вынес частное представление в адрес краснодарского управления МВД, в котором говорится о недопустимости привлечения к экспертно-криминалистической деятельности лиц, не обладающими достаточными профессиональными знаниями. Как написал в своем телеграм-канале адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, судья Павел Агафонов констатировал, что своими действиями Федяев причинил вред не только Бринихину, но и государству, которое теперь обязано возместить 1 миллион рублей за незаконное уголовное преследование.
Сам эколог полагает, что эксперт, который нашел экстремизм в его публикации, должен ответить по Уголовному кодексу.
Комментарии4
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kindman_a 29 августа 2018 | 13:09
Давно пора на нары
tvitov66 29 августа 2018 | 13:28
kindman_a: кстати липа это не ценный мех и даже не 2-3 кг вкусного мяса, а ценная порода дерева!
nenepaletz 29 августа 2018 | 13:53
А какова судьба эксперта — признавшего 6 летнего ребенка пьяным? Пошел на повышение?
А спецов — объявивших библию экстремистским материалом — к премировали?
grantis 29 августа 2018 | 13:59
nenepaletz: ну, по второму пункту премию правильно выписали, если выписали. :-) Другое дело, что сам закон - г-но. Но если его применять, то библия и многие другие "священные" книги отлично под него подходят