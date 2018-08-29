Президент Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую предлагает правительство

В частности, пенсионный возраст для женщин повышается не на 8, а на 5 лет. Кроме того, Путин считает, что многодетные матери должны выходить на пенсию досрочно. Предлагается также на 3 ближайшие года сократить стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42-х. Путин считает, что до окончания пенсионной реформы должны действовать все льготы, в том числе по налогам на недвижимость и землю: женщины смогут пользоваться ими с 55 лет, а мужчины – с 60.

Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение»/ Обещают сохранить и региональные льготы, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, капитальному ремонту и газификации, а также на покупку лекарств.