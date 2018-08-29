Президент Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую предлагает правительство

В частности, пенсионный возраст для женщин повышается не на 8, а на 5 лет. Кроме того, Путин считает, что многодетные матери должны выходить на пенсию досрочно. Предлагается также на 3 ближайшие года сократить стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42-х. Путин считает, что до окончания пенсионной реформы должны действовать все льготы, в том числе по налогам на недвижимость и землю: женщины смогут пользоваться ими с 55 лет, а мужчины – с 60.
«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.
Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение»/
Обещают сохранить и региональные льготы, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, капитальному ремонту и газификации, а также на покупку лекарств.
Комментарии60
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ppvngavr 29 августа 2018 | 13:28
Как и предполагалось, соломку подстелил, в основном это касается женщин:
"Пенсионный кульбит Путина": http://www.proza.ru/2018/06/28/564
agamasat 29 августа 2018 | 13:30
Интересно, поняли ли все запутинцы, что их вождь только что всем плюнул смачно в лицо?
agamasat 29 августа 2018 | 13:35
А силовиков и пр. он тронуть засцал!
bekipp 29 августа 2018 | 13:35
А у в военных пенсия с 45пяти? Как и было? А у женщин военных с 40ка? Ребята, все в росгвардию. Заживём!
protvik 29 августа 2018 | 13:36
Воодушевленные хорошими новостями ультраватники еще больше сплотились вокруг своего лидера, но наиболее реалистично настроенные уже закупают мыло и вереку.....
wuwer 29 августа 2018 | 13:45
"Благими намерениями выложена дорога в ад"
"Дьявол кроется в деталях"
Телеплетущие зомбиящика заявили, что это был ДИАЛОГ....нетушки, был МОНОЛОГ вразумления лоховатых бандерлогов
Якобы, введение прогрессивного налога для оборзевших хапуг-вороваек позволяет обеспечивать пенсией население лишь 6 дней + ещё столько (же не помню откуда).... итого уже 12 дней .. осталось поискать денежек на 18 дней месяца, (налоги на нефтегаз из фонда накопления)
И вообще молчок о чудовищных разбегах в з/п ... ну откуда будут достаточные накопления и отчисления в пенсионном фонде, если 90% пирога з/п фонда хапают дэфективные менеджеры
А если потрясти различные виолончели и всякие хитрожопые фонды (общаки) ?
И опять был намёк на нестабильность сырьевых цен..... а не надо сидеть на нефтяной игле и гробить малый и средний бизнес
ed10075 29 августа 2018 | 14:09
Опять "обещаю"... Не верю!