Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил Дональду Трампу набор судейских карточек на встрече в Белом доме

Как сообщает Фокс-Ньюз, Трамп сразу воспользовался подарком и в шутку показал красную карточку журналистам.

На встрече с Инфантино обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который США проведут вместе с Мексикой и Канадой.