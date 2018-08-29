Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил Дональду Трампу набор судейских карточек на встрече в Белом доме
Как сообщает Фокс-Ньюз, Трамп сразу воспользовался подарком и в шутку показал красную карточку журналистам.
На встрече с Инфантино обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который США проведут вместе с Мексикой и Канадой.
Комментарии1
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eniro 29 августа 2018 | 12:41
Дочь, лет 20 назад фантики собирала. Ну, если надо, пусть напишут из Госдепа. Поищу...