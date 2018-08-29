Москва заняла последнее, 56-ое место в репутационном рейтинге городов мира
Москва заняла последнее, 56-ое место в репутационном рейтинге городов мира, составленным международной консалтинговой компанией Reputation Institute. В основе рейтинга три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда. Первые три строчки в списке занимают Токио, Сидней и Копенгаген, — сообщает РБК.
Комментарии14
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andreyoo 29 августа 2018 | 12:37
... в репутационном рейтинге...
-- Ха. Это когда составители рейтинга якобы опрашивают неких безымянных "экспертов" причем они для всех участников рейтинга разные.
navsegda 29 августа 2018 | 12:39
andreyoo: Ты был в Копенгагене и Сиднее ? А в Москве ? )
tvitov66 29 августа 2018 | 12:46
navsegda: Ура, товарищи! Это ПРОРЫВ! Мы первые с низу - голосуйте за собяку - то ли еще будет!
danko1 29 августа 2018 | 12:46
navsegda: Даже ЧМ и вежливые полицейские на время его проведения не повлияли на рейтинг.
andygo__ru 29 августа 2018 | 12:51
andreyoo: "якобы опрашивают неких безымянных "экспертов"" ----
--- именно. А опрашивать-то нужно: самого ССС, и - известнейших деятелей культуры и рубля вокруг него - из тех, что тут, на ЭМ, выступали с джинсовой бодягой "Как радостно и здоровско изменилась Москва!".
...и первое репутационное место было б наше!
...А пацаны-то - не знают... (С)
minerr 29 августа 2018 | 12:38
А че, в мире осталось только 56 городов?
ostapbey 29 августа 2018 | 12:41
minerr: в русском мире ещё и Воронеж есть..
А уж сколько в русском мире Мухоссрансков, то это уже и не сосчитать..
Даже.
nadiama 29 августа 2018 | 12:38
вот это оно как-то ближе к правде.. только какое бы место заняли другие города России.. куда не вливается такое бешенное бабло
vpu2011 29 августа 2018 | 12:39
Никогда ещё слово репутация не звучало так ярко.
:)
meteor1908 29 августа 2018 | 12:39
Насчёт сравнения Москвы и Копенгагена согласен. В других столицах не бывал.
Да и вообще у нас в деревне лучше :)
gregor 29 августа 2018 | 12:39
Москва заняла последнее, 56-ое место в репутационном рейтинге городов мира
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Поэтому будем голосовать за Собянина , что бы занять 55 место уже в будущем году . Я и 86 % телевизионного электората ,уже одобрямс .
vlad_sabbath 29 августа 2018 | 12:46
gregor: Именно благодаря оленеводу мы на последнем месте, и если он останется и дальше, то никогда с него не слезем.
Есть с чем поздравить и его, и всех нас. Голосуйте, ага...
neyexo 29 августа 2018 | 12:47
Мэр должен поддержать пенсионную реформу!
neyexo 29 августа 2018 | 12:50
Окружающая среда в Москве бетонно-профлистово-облицовоплиточная