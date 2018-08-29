Москва заняла последнее, 56-ое место в репутационном рейтинге городов мира, составленным международной консалтинговой компанией Reputation Institute. В основе рейтинга три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда. Первые три строчки в списке занимают Токио, Сидней и Копенгаген, — сообщает РБК.