Гос.исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятнику Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. На восстановление монумента требуется 46 миллионов рублей. Начать работу нужно как можно скорее, — заявили в музее. В течение года памятник рассчитывают демонтировать и перевезти в мастерскую.