Гос.исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятнику Минину и Пожарскому
Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. На восстановление монумента требуется 46 миллионов рублей. Начать работу нужно как можно скорее, — заявили в музее. В течение года памятник рассчитывают демонтировать и перевезти в мастерскую.
Комментарии6
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luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:34
Только нужно установить табличку под Мининым, простирающим руку к Мавзолею, где раньше стоял памятник. С каноническим текстом:
Смотри- ка, князь,
Какая мразь
На нашем месте
Разлеглась!
poster6996 29 августа 2018 | 12:38
У кооператива Озеро пусть попросят.
sensei54 29 августа 2018 | 12:42
Скульптурная группа несколько изменится.
Пожарского поставят рядом с Мининым, а вместо него меч будет принимать третья фигура.
yralez 29 августа 2018 | 12:46
На шарики оленевод себе отстегнул 100 миллионов.
tv_victim 29 августа 2018 | 12:47
Денег-то в стране неоткуда взять, как только у населения, фигли.... А что там мямлит министр культурки?
vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 12:51
Да, да, да!
Сбросимся для Пожарского, Крыма, Минина и Донбасса!
А то давно для Игрь Иваныча и прочих ротенбергов не сбрасывались что-то.