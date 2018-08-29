Президент Путин предлагает смягчить пенсионную реформу, в частности, это касается женщин и многодетных матерей

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.»

Путин также предложил во время переходного периода сохранить федеральные и региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60. Кроме того, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, то есть за пять лет до выхода на пенсию.

Путин добавил, что предложения по пенсионной реформе будут оформлены в виде президентских поправок к правительственному законопроекту.