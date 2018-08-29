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12:30, 29 августа 2018

Президент Путин предлагает смягчить пенсионную реформу, в частности, это касается женщин и многодетных матерей

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.
Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.»

Путин также предложил во время переходного периода сохранить федеральные и региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60. Кроме того, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, то есть за пять лет до выхода на пенсию.

Путин добавил, что предложения по пенсионной реформе будут оформлены в виде президентских поправок к правительственному законопроекту.

Комментарии

26

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hastings 29 августа 2018 | 12:33

Святой человек, у нас в поселке его речь разобрали на цитаты!

platonnekafrin 29 августа 2018 | 12:37

hastings:Святой человек, у нас в поселке его речь разобрали на цитаты!
- Скажу больше, если бы этот святой появился у вас в поселке не в виде иконки, а в виде тела, то его бы разобрали на мощи.

kotbajune 29 августа 2018 | 12:39


Опять во всём война виновата и перестройка!!!

Что ж не нашествие Батыя?

А что там с производительностью труда, -
100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%...
так и с пенсиями.. - демография не при чём

при чём - неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 лет с лишком!!!

Решили дыру от своей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....

кстати, в 90-е когда, по словам Путина, народ вымирал, такие как он, как Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" РАВНО обретали расцвет жизни, капиталы и должности!!!!

danko1 29 августа 2018 | 12:39

platonnekafrin: Наглый лжец этот президент ОПГ Озеро и прочего ворья.
Ни капли совести.

tvitov66 29 августа 2018 | 12:43

danko1: интересно, а он про свои прошлые выступления помнит? Ну как многократно боролся с ценами на бензин, с повышением ЖКХ? Как обещал не повышать пенсионный возраст и налоги?
Феерический врун!

roman_i_olga 29 августа 2018 | 12:51

tvitov66: царь-брехня

luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:51

Так ведь пока пипл хавает... Пока росгвардия и ФСО справляются.
Хутина- на пуй.

borhudarov 29 августа 2018 | 12:33

Отношение бережное...
Не грубая веревка, а шелковый шнурочек, намыленный не дегтярным мылом, а нежнейшим мылом DAV.

lenin3 29 августа 2018 | 12:38

borhudarov: во-во,льготы,льготы,льготы...Зарплаты и пенсии надо нормальные платить(сам же упырь и сказал,что пенсии маленькие,аж носом зашмыгал),тогда и льготы будут не нужны...

vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 12:34

Вот оно, "Пенсионное Евангелие" от Владимира!
Трепещите, фарисеи и глумильщики, и да откроется вам Откровение Владимиробожее!

lager23 29 августа 2018 | 12:34

Лузер!

romsem78 29 августа 2018 | 12:35

И вот ведь упорный человек - продолжает нести откровенную ахинею, бессмысленность которой понятна уже всем.

tv_victim 29 августа 2018 | 12:36

Совсем заигрались там наверху... Вообще народ за недоумков держат!

scroodge 29 августа 2018 | 12:36

Президента на мыло!!!

polikarpich 29 августа 2018 | 12:51

scroodge: Я брезгливый. Уж лучше "Хвойным" помоюсь.

neyexo 29 августа 2018 | 12:37

В случае многодетный детей их будут забирать перед выходом на пенсию, или отменять решения суда об усыновлении/удочерении - и выходи на общих основаниях

gregor 29 августа 2018 | 12:37

На пенсию ,одинаково , должны выходить и мужик строящий мост и железную дорогу и ФСБ , вертухаи , полицаи , рос гвардейцы и прочие псы режима .

(комментарий скрыт)

agamasat 29 августа 2018 | 12:38

т.е. все работодатели будут стремиться расстаться с лицами пред-предпенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин...

tv_victim 29 августа 2018 | 12:41

А когда это у нас женщины выходили на пенсию "по-старому, в 50 лет"?

(комментарий скрыт)

inga_92_1 29 августа 2018 | 12:42

"Началнык рынка надо сразу р\зать, савсэм нэт совесть...сколко нэ давай"

payalnick 29 августа 2018 | 12:43

"Путин предложил...."

Женщины подумали, подумали. И, согласились

oldmen56 29 августа 2018 | 12:43

И это все?

kaminas 29 августа 2018 | 12:44

Президент Путин предлагает смягчить
-------------------------------------------------------
Мягше ..надо... мягше ...
Правильноееееееее решееениееееееееее , проблеяло большинство .

putin_itogy 29 августа 2018 | 12:45

ПУСТЫШКА.
Без Лоха - и жизнь плоха.
Всё как по накатаной.
и что, вовочка - ДУМАЕТЕ ПРОКАНАЕТ..?
Да, и никто так не думал.
Поэтому на Подмосковных полигонах так участилась стрельба,
ТРЕНИРУЮТСЯ СНАЙПЕРЫ ФСБ и ВВ.
Готовятся, "УСМИРЯТЬ".
---
А что насчёт этого "выступления путина",
всё как и говорили инсайдеры.
Женщинам(колхозницам) изначально планировалось повысить на те же самые - 5(пять) лет.
А это просто примитивный трюк чекистов(сделаем вид, что чекисты дюже умные)
Расчёт был прост как три рубля - "выйдет Вождь(Фюрер) весь в белом, и снизит женщинам(электорат путина) на 3(три) года.
Все в слезах умиления, поймут "проникновенную речь путина", близко к сердцу(Мы в кольце врагов, надо сплотиться, вокруг Шувалова и Сечина) и Россия в опасности(погибнуть от внутренней тирании, коррупции, и бандитизма).
И вместе с путиным(и Собяниным) - страна дружно шагает в 21 век(зачёркнуто) в чекистский концлагерь, образца Китая, или Сев. Кореи.
Вот вам бабушки, и Юрьев день..(с)

nicar 29 августа 2018 | 12:45

Негодяй!

fgk54 29 августа 2018 | 12:50

Путин разочаровал. Почему? Потому что вообще не сказал об обещанных 25 миллионов рабочих мест. Послушайте, если бы люди могли бы найти работу после 45 лет, они бы на пенсию не уходили бы вообще, даже в 65 лет. То есть, Путин все сказал, однако о главном сознательно промолчал. Говорит, что пособие по безработице увеличится в два раза до 11 тыс. руб. Однако это все равно только на 1 год и все равно на эти деньги не не проживешь. Вот после войны 1941-1945 убили 27 (в основном миллионов молодых) людей, однако проблема вообще не стояла. А сейчас Путин говорит о самой низкой безработице и это при том, что все кричат, что после 45 лет работу не найдешь. Вместо суверенитета экономики и национализации рубля нам опять предлагают косметический ремонт и говорят, что это единственно правильное решение. Короче - РАЗОЧАРОВАЛ!

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