Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сказал глава государства.
Комментарии54
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slavik1951 29 августа 2018 | 12:29
Вот приедет барин, барин нас рассудит. Приехал...
lager23 29 августа 2018 | 12:29
В конце речи было бы уместно ему застрелится!
dadmorose 29 августа 2018 | 12:34
lager23: давайте чуть мягче выразимся: застрелиться
ilsergei 29 августа 2018 | 12:29
Какой неожиданный шаг...
tangodancer 29 августа 2018 | 12:30
Опять вся нагрузка на мужчин ложится. Как и в любой другой области жизни. Но, судя по комментам, это как всегда никого не волнует. Это же не слова гендерно-нейтральные обсуждать
roony 29 августа 2018 | 12:39
tangodancer:
А вы рожайте по 5 детей и вам пенсию в 50 лет дадут.
cromwel 29 августа 2018 | 12:31
Спасибо, солнцеподобный ты наш! Любовь мою к тебе нельзя выразить словами!
zhannazhalevichby 29 августа 2018 | 12:31
Вау...Дождались?!
tomevil 29 августа 2018 | 12:32
И это все? Не на 8, а на 5 для женщин? Он совсем краев не видит уже, такой плевок в лицо всем своим гражданам.
shoorah 29 августа 2018 | 12:33
Что радует, ни одной пригожинской портянки в обсуждении нет. Методичку ждут.
nik213 29 августа 2018 | 12:38
shoorah: Зато на федеральных каналах шейнины взахлёб расхваливают новые инициативы плешивого отца нации.
puteshestvennik 29 августа 2018 | 12:33
Я предлагаю в следующий раз принять закон о том чтобы все россияне сдали свои накопления на нужды обороны а Путин потом выступит и скажет: "Нет давайте половину вернем." Благодарности не будет предела.
lara17 29 августа 2018 | 12:39
puteshestvennik: Вы иронизируете, а так и будет. Выдумают какие-нибудь облигации и добровольно-принудительно бюджетников обяжут покупать.
valeriy_n 29 августа 2018 | 12:34
Россия ждет от этого "деятеля" лишь одной фразы: "Устал, ухожу".
payalnick 29 августа 2018 | 12:34
Получили? Так вам и надо
hiryrg 29 августа 2018 | 12:36
Издевается что-ли?
roony 29 августа 2018 | 12:44
hiryrg: hiryrg:
Разве ?
А чем этот упырь занимался всю жизнь ?
roony 29 августа 2018 | 12:37
Пойду напьюсь с горя и застрелюсь ...
yuriykyvich 29 августа 2018 | 12:37
Вот что интересно. Он сказал что ежегодно в Пенсионный Фонд из бюджета поступает 3.3 триллиона руюдей, из них 1.8 триллиона идут непосредственно на выплату пенсий.
Вопрос, а 1.5 триллиона куда идут, на "виолончели"?
lynat 29 августа 2018 | 12:42
Рад за вас ребята! )))
trans 29 августа 2018 | 12:43
Когда направили в Госдуму самый жесткий вариант пенсионной реформы, то стало понятно что если народ начнет возмущаться, то примут вариант чуть послабее.
Объявляли о повышении пенсионного возраста плохие бояре, а о снижении объявил хороший царь :)
citizeneco 29 августа 2018 | 12:43
Путин, как обычно, подлизнулся к женщинам, ну любит он прекрасный пол, ездит на свадьбы по их приглашениям, наверное, здесь есть и расчёт, что в российских семьях часто жена имеет главный голос, а потому важно в первую очередь их успокоить. А с недовольными пенсионной реформой мужчинами гэбэшник Путин не станет искать компромисс, а поступит также, как со многими своими оппонентами, он их посадит. Альфа-самец может быть только один.
polikarpich 29 августа 2018 | 12:44
Как он вас, а?! Граждане портянки-ватники, путриоты-скрепоносцы.
Вам посвящается:
Ох грустно мне
Кто-то был на мне
Сарафан не так
И в руке пятак
lynat 29 августа 2018 | 12:45
А уж как за крымчан рад, словами не передать! )))