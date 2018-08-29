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12:10, 29 августа 2018

Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет

«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сказал глава государства.

Комментарии

54

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slavik1951 29 августа 2018 | 12:29

Вот приедет барин, барин нас рассудит. Приехал...

lager23 29 августа 2018 | 12:29

В конце речи было бы уместно ему застрелится!

dadmorose 29 августа 2018 | 12:34

lager23: давайте чуть мягче выразимся: застрелиться

ilsergei 29 августа 2018 | 12:29

Какой неожиданный шаг...

tangodancer 29 августа 2018 | 12:30

Опять вся нагрузка на мужчин ложится. Как и в любой другой области жизни. Но, судя по комментам, это как всегда никого не волнует. Это же не слова гендерно-нейтральные обсуждать

roony 29 августа 2018 | 12:39

tangodancer:
А вы рожайте по 5 детей и вам пенсию в 50 лет дадут.

cromwel 29 августа 2018 | 12:31

Спасибо, солнцеподобный ты наш! Любовь мою к тебе нельзя выразить словами!

zhannazhalevichby 29 августа 2018 | 12:31

Вау...Дождались?!

tomevil 29 августа 2018 | 12:32

И это все? Не на 8, а на 5 для женщин? Он совсем краев не видит уже, такой плевок в лицо всем своим гражданам.

shoorah 29 августа 2018 | 12:33

Что радует, ни одной пригожинской портянки в обсуждении нет. Методичку ждут.

nik213 29 августа 2018 | 12:38

shoorah: Зато на федеральных каналах шейнины взахлёб расхваливают новые инициативы плешивого отца нации.

puteshestvennik 29 августа 2018 | 12:33

Я предлагаю в следующий раз принять закон о том чтобы все россияне сдали свои накопления на нужды обороны а Путин потом выступит и скажет: "Нет давайте половину вернем." Благодарности не будет предела.

lara17 29 августа 2018 | 12:39

puteshestvennik: Вы иронизируете, а так и будет. Выдумают какие-нибудь облигации и добровольно-принудительно бюджетников обяжут покупать.

valeriy_n 29 августа 2018 | 12:34

Россия ждет от этого "деятеля" лишь одной фразы: "Устал, ухожу".

payalnick 29 августа 2018 | 12:34

Получили? Так вам и надо

hiryrg 29 августа 2018 | 12:36

Издевается что-ли?

roony 29 августа 2018 | 12:44

hiryrg: hiryrg:
Разве ?
А чем этот упырь занимался всю жизнь ?

roony 29 августа 2018 | 12:37

Пойду напьюсь с горя и застрелюсь ...

yuriykyvich 29 августа 2018 | 12:37

Вот что интересно. Он сказал что ежегодно в Пенсионный Фонд из бюджета поступает 3.3 триллиона руюдей, из них 1.8 триллиона идут непосредственно на выплату пенсий.
Вопрос, а 1.5 триллиона куда идут, на "виолончели"?

lynat 29 августа 2018 | 12:42

Рад за вас ребята! )))

trans 29 августа 2018 | 12:43

Когда направили в Госдуму самый жесткий вариант пенсионной реформы, то стало понятно что если народ начнет возмущаться, то примут вариант чуть послабее.

Объявляли о повышении пенсионного возраста плохие бояре, а о снижении объявил хороший царь :)

citizeneco 29 августа 2018 | 12:43

Путин, как обычно, подлизнулся к женщинам, ну любит он прекрасный пол, ездит на свадьбы по их приглашениям, наверное, здесь есть и расчёт, что в российских семьях часто жена имеет главный голос, а потому важно в первую очередь их успокоить. А с недовольными пенсионной реформой мужчинами гэбэшник Путин не станет искать компромисс, а поступит также, как со многими своими оппонентами, он их посадит. Альфа-самец может быть только один.

polikarpich 29 августа 2018 | 12:44

Как он вас, а?! Граждане портянки-ватники, путриоты-скрепоносцы.
Вам посвящается:

Ох грустно мне
Кто-то был на мне
Сарафан не так
И в руке пятак

lynat 29 августа 2018 | 12:45

А уж как за крымчан рад, словами не передать! )))

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