Пресс-секретарь компании: Яндекс обжалует решение суда по блокировке поиска пиратского контента

Яндекс обжалует решение суда по блокировке поиска пиратского контента, — об этом «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

В Роскомнадзоре завили, что компания должна исполнить решение суда до вечера четверга. Несмотря на обжалование решения суда, сервис Яндекс-Видео будет заблокирован в качестве обеспечительной меры.