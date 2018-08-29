Пресс-секретарь компании: Яндекс обжалует решение суда по блокировке поиска пиратского контента
Яндекс обжалует решение суда по блокировке поиска пиратского контента, — об этом «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь компании Илья Грабовский.
В Роскомнадзоре завили, что компания должна исполнить решение суда до вечера четверга. Несмотря на обжалование решения суда, сервис Яндекс-Видео будет заблокирован в качестве обеспечительной меры.
Комментарии2
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j_partizan 29 августа 2018 | 12:12
Решение суда вошло в законную силу? Или снова творят, что хотят?
cattt 29 августа 2018 | 12:33
j_partizan: Да заблокировать Яндекс к чертовой маме!