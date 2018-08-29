По делу об избиении заключенных задержаны двое сотрудников ярославской колонии

Речь идет не о громком деле о пытках над осужденным Евгением Макаровым, а о другом разбирательстве.

Фигурантами дела об избиении заключенных стали сотрудники ярославской колонии №8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Они оба задержаны, следствие ходатайствует об аресте сотрудников ФСИН, говорится в сообщении на сайте СК.

Инцидент с избиением заключенных произошел 29 ноября 2016 года в колонии №1. В этот день там проводились «плановые режимные мероприятия» с привлечением сотрудников восьмой колонии, среди которых были Зиябов и Никитинко. Осужденных заставляли бегать по коридору, а в это время сотрудники ФСИН били их руками, ногами и резиновыми палками.

Инцидент был заснят на видеорегистратор, прикрепленный к одежде одного из сотрудников. Эти кадры попали в распоряжение «Новой газеты» и были опубликованы 23 августа. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

В колонии №8 сейчас содержится осужденный Евгений Макаров, которого пытали сотрудники колонии №1 на первом видео, опубликованным «Новой газетой» в июле.