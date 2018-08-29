По делу об избиении заключенных задержаны двое сотрудников ярославской колонии
Речь идет не о громком деле о пытках над осужденным Евгением Макаровым, а о другом разбирательстве.
Фигурантами дела об избиении заключенных стали сотрудники ярославской колонии №8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Они оба задержаны, следствие ходатайствует об аресте сотрудников ФСИН, говорится в сообщении на сайте СК.
Инцидент с избиением заключенных произошел 29 ноября 2016 года в колонии №1. В этот день там проводились «плановые режимные мероприятия» с привлечением сотрудников восьмой колонии, среди которых были Зиябов и Никитинко. Осужденных заставляли бегать по коридору, а в это время сотрудники ФСИН били их руками, ногами и резиновыми палками.
Инцидент был заснят на видеорегистратор, прикрепленный к одежде одного из сотрудников. Эти кадры попали в распоряжение «Новой газеты» и были опубликованы 23 августа. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
В колонии №8 сейчас содержится осужденный Евгений Макаров, которого пытали сотрудники колонии №1 на первом видео, опубликованным «Новой газетой» в июле.
Комментарии3
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ed10075 29 августа 2018 | 12:12
Теперь им предстоит побегать по коридору. Лет так пяток каждому.
vladimirbelarus 29 августа 2018 | 12:19
Всего два паровоза? А остальные. которые избивали? А приказы кто отдавал? Почему они ещё не нарах? А? В кремле, говорите, не достать? Когда соберётся побольше народу, тогда достанут всех.
evgeny_biolog 29 августа 2018 | 12:23
Не понимаю, кто в российских колониях наказанные - заключённые или сотрудники?