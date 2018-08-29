Z Архив новостей новости
5 24 6 2634
12:01, 29 августа 2018

Президент Путин в эти минуты выступает с телеобращением к россиянам в связи с пенсионной реформой

В  Центризбиркоме заявляют, что готовы к возможному проведению референдума по повышению пенсионного возраста. Инициативные группы зарегистрированы в  58 субъектах федерации.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pro_hanov 29 августа 2018 | 12:04

Всё население огромной страны прилипло к экранам телеящмков: казнит или помилует Великий Вождь?

ura_123 29 августа 2018 | 12:08

pro_hanov: Даже во время ”выступлений” Кашперовского и Чумака столько ваты не притягивал ”голубой экран” ?

tvitov66 29 августа 2018 | 12:10

ura_123: 18 прошедших лет доказывает что любую обещалку этого персонажа можно воспринимать ТОЛЬКО с точностью до наоборот

kotbajune 29 августа 2018 | 12:15

Опять во всём война виновата и перестройка!!!

Что ж не нашествие Батыя?

А что там с производительностью труда, 100 80% работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%... так и с пенсими.. демография не при чём

при чём неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 с лишком!!!

Решили дыру от свей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....

кс тати, в 90-е когда по словам Путина народ вымирал, такие как он, ка Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" обретали расцвет жизни

kotbajune 29 августа 2018 | 12:17

ОПЕЧАТКИ И ПРОПУСКИ

Опять во всём война виновата и перестройка!!!

Что ж не нашествие Батыя?

А что там с производительностью труда, 100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%... так и с пенсиями.. демография не при чём

при чём неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 с лишком!!!

Решили дыру от свей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....

кс тати, в 90-е когда по словам Путина народ вымирал, такие как он, ка Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" обретали расцвет жизни

luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:13

Неверно. Кого и насколько попробует обчистить кооператив "Озеро" и гопник во власти.
А параллельно идет презентация суперпупер членовозов "Кортеж" под чекистскую задницу.
Хутина- на пуй. Вместе с хунтой.

ura_123 29 августа 2018 | 12:06

Очередная серия мыльной оперы ” в гостях у сказки” .

mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 12:07


Видимо, повышение пенсионного возраста настолько важно для кремлежуликов, что защищать эту идею вышел сам нацдилер.
И они даже готовы провести лже-референдум с заранее известным результатом.

tvitov66 29 августа 2018 | 12:13

mikhail_spb_: дык все смараторенные (по факту украденные) с 2014г пенсионные накопления поступали в его личный резерв ... а потом (случайно) уходили его личным друзьям - ему и отдуваться. Сперва по телевизеру, а уж потом и перед судом

luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:21

А откуда уверенность, что его доведут до суда, собственно?
Ступеньки скользкими бывают...

tvitov66 29 августа 2018 | 12:31

luger_max_otto: суд бывает и после смерти - например решение 20-го съезда КПСС о том что Джугашвили был садистом узурпирующим власть и массовым убийцей. А тут еще и деньги, которые оставляют материальный след и не испаряются со смертью владельца

democ 29 августа 2018 | 12:07

А что я вчера писал? "Лечить" будет. Носом шмыгает - на грибах простыл дедушка.

ngilmutdinov 29 августа 2018 | 12:28

democ:Кокс носом втягивает.

polikarpich 29 августа 2018 | 12:09

А чё он всё время носом шмыгает? Отваливается, что ли? Так это от брехни. Ещё и 10 минут не прошло, а уже брехня на брехне едет и брехнёй погоняет.

tvitov66 29 августа 2018 | 12:18

polikarpich: я смотрю вы мужественный человек! Лично я это ЧМО не только видеть не могу, но и слышать

nik213 29 августа 2018 | 12:43

tvitov66:Теленовости последнего времени показывают, это ЧМО можно расшифровывать, как чрезвычайно мобильный организм

lager23 29 августа 2018 | 12:23

polikarpich: А чё он всё время носом шмыгает?
/////
Один аргентинский чемодан прибыл по адресу...

kup1964 29 августа 2018 | 12:10

Пора ему на пенсию - возраст...

yralez 29 августа 2018 | 12:11

Плешивый не опоздал......к пакостям готов всегда.

polikarpich 29 августа 2018 | 12:19

yralez:
Да! Он готов на пакости!
Ух! Он готов на подлости!

democ 29 августа 2018 | 12:11

Хрен нам Всем. Большой хрен.

polikarpich 29 августа 2018 | 12:17

Ага, зарплаты увеличились с доходами, безработица просто неприлично низкая...
5 тыщ деревянных ещё в начале "нулевых" и 15 тыщ сегодня - это две большие разницы. У кого там и чего увеличилось - вообще без понятия.
И как всегда, во всём виновата "та война" и "90-е"!
В-общем, эту хрень слушать дальше и смотреть на эту лживую харю, никакого желания нет.

grashupfer 29 августа 2018 | 12:45

"- Мертвец идёт!..."

nik213 29 августа 2018 | 12:46

Какие пустые отсутствующие глаза под плешью. Ну точно, как у снулой воблы!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 504 6 6644 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..

5 84 6 14955 22.08
Kобщество, рф, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 177 6 18433 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 280 6 33811 22.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Дай мильон! Обычно крики о компенсации испускаются, когда деньги уже есть, и теперь пора самоутвердиться самой нации. И она вспоминает о всяких «национальных унижениях»...

5 160 6 36181 22.08
Kобщество, государство, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Если власть добивается, чтобы Удальцов довел себя до смерти, если полагают, что он сдастся, то они заблуждаются…

5 48 6 9958 22.08
#слушать 36:28 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 76 6 9322 24.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 77 6 9450 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 7066 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6945 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 71 6 9223 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5922 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11133 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7259 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 845 6 110603 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Чиновница заявила селу: «У вас нет будущего!» В Чувашии чиновница районной администрации объяснила закрытие сельской школы тем, что село вымирает и у него всё равно нет будущего. Нет будущего у родителей, детей, учителей. В этом селе живёт больше 1000 человек…

5 41 6 9161 22.08
Kшкола, рф, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне уволил 15 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС Был опубликован соответствующий указ президента

5 12 6 44424
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 152885 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 280 6 33811 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 185 6 353024 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 381 6 86374 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7218020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3635055

Сегодня в эфире