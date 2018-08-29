Президент Путин в эти минуты выступает с телеобращением к россиянам в связи с пенсионной реформой
В Центризбиркоме заявляют, что готовы к возможному проведению референдума по повышению пенсионного возраста. Инициативные группы зарегистрированы в 58 субъектах федерации.
Комментарии24
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pro_hanov 29 августа 2018 | 12:04
Всё население огромной страны прилипло к экранам телеящмков: казнит или помилует Великий Вождь?
ura_123 29 августа 2018 | 12:08
pro_hanov: Даже во время ”выступлений” Кашперовского и Чумака столько ваты не притягивал ”голубой экран” ?
tvitov66 29 августа 2018 | 12:10
ura_123: 18 прошедших лет доказывает что любую обещалку этого персонажа можно воспринимать ТОЛЬКО с точностью до наоборот
kotbajune 29 августа 2018 | 12:15
Опять во всём война виновата и перестройка!!!
Что ж не нашествие Батыя?
А что там с производительностью труда, 100 80% работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%... так и с пенсими.. демография не при чём
при чём неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 с лишком!!!
Решили дыру от свей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....
кс тати, в 90-е когда по словам Путина народ вымирал, такие как он, ка Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" обретали расцвет жизни
kotbajune 29 августа 2018 | 12:17
ОПЕЧАТКИ И ПРОПУСКИ
Опять во всём война виновата и перестройка!!!
Что ж не нашествие Батыя?
А что там с производительностью труда, 100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%... так и с пенсиями.. демография не при чём
при чём неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 с лишком!!!
Решили дыру от свей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....
кс тати, в 90-е когда по словам Путина народ вымирал, такие как он, ка Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" обретали расцвет жизни
luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:13
Неверно. Кого и насколько попробует обчистить кооператив "Озеро" и гопник во власти.
А параллельно идет презентация суперпупер членовозов "Кортеж" под чекистскую задницу.
Хутина- на пуй. Вместе с хунтой.
ura_123 29 августа 2018 | 12:06
Очередная серия мыльной оперы ” в гостях у сказки” .
mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 12:07
Видимо, повышение пенсионного возраста настолько важно для кремлежуликов, что защищать эту идею вышел сам нацдилер.
И они даже готовы провести лже-референдум с заранее известным результатом.
tvitov66 29 августа 2018 | 12:13
mikhail_spb_: дык все смараторенные (по факту украденные) с 2014г пенсионные накопления поступали в его личный резерв ... а потом (случайно) уходили его личным друзьям - ему и отдуваться. Сперва по телевизеру, а уж потом и перед судом
luger_max_otto 29 августа 2018 | 12:21
А откуда уверенность, что его доведут до суда, собственно?
Ступеньки скользкими бывают...
tvitov66 29 августа 2018 | 12:31
luger_max_otto: суд бывает и после смерти - например решение 20-го съезда КПСС о том что Джугашвили был садистом узурпирующим власть и массовым убийцей. А тут еще и деньги, которые оставляют материальный след и не испаряются со смертью владельца
democ 29 августа 2018 | 12:07
А что я вчера писал? "Лечить" будет. Носом шмыгает - на грибах простыл дедушка.
ngilmutdinov 29 августа 2018 | 12:28
democ:Кокс носом втягивает.
polikarpich 29 августа 2018 | 12:09
А чё он всё время носом шмыгает? Отваливается, что ли? Так это от брехни. Ещё и 10 минут не прошло, а уже брехня на брехне едет и брехнёй погоняет.
tvitov66 29 августа 2018 | 12:18
polikarpich: я смотрю вы мужественный человек! Лично я это ЧМО не только видеть не могу, но и слышать
nik213 29 августа 2018 | 12:43
tvitov66:Теленовости последнего времени показывают, это ЧМО можно расшифровывать, как чрезвычайно мобильный организм
lager23 29 августа 2018 | 12:23
polikarpich: А чё он всё время носом шмыгает?
/////
Один аргентинский чемодан прибыл по адресу...
kup1964 29 августа 2018 | 12:10
Пора ему на пенсию - возраст...
yralez 29 августа 2018 | 12:11
Плешивый не опоздал......к пакостям готов всегда.
polikarpich 29 августа 2018 | 12:19
yralez:
Да! Он готов на пакости!
Ух! Он готов на подлости!
democ 29 августа 2018 | 12:11
Хрен нам Всем. Большой хрен.
polikarpich 29 августа 2018 | 12:17
Ага, зарплаты увеличились с доходами, безработица просто неприлично низкая...
5 тыщ деревянных ещё в начале "нулевых" и 15 тыщ сегодня - это две большие разницы. У кого там и чего увеличилось - вообще без понятия.
И как всегда, во всём виновата "та война" и "90-е"!
В-общем, эту хрень слушать дальше и смотреть на эту лживую харю, никакого желания нет.
grashupfer 29 августа 2018 | 12:45
"- Мертвец идёт!..."
nik213 29 августа 2018 | 12:46
Какие пустые отсутствующие глаза под плешью. Ну точно, как у снулой воблы!