Пострадавшие в ДТП в Анталье российские туристы выписаны из больницы

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour, по линии которого россияне находились на отдыхе. «Да, выписали. 13 пострадавших, всего в автобусе было 22 пассажира. Это страховой случай», — сказали в компании. Сейчас решается вопрос, какими рейсами туристы будут отправлены домой. Все расходы на себя берет принимающая сторона, пояснила представительница туроператора.