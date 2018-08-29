Около трех тысяч человек стали жертвами урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре прошлого года
Это официальные данные. До этого была подтверждена гибель 64 человек.
Ураган практически полностью разрушил Пуэрто-Рико. Остров остался без коммуникаций и электроснабжения.
Комментарии1
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j_partizan 29 августа 2018 | 11:53
Почему мы ураганам не даём имена? Был бы ещё один повод увековечить имена президентов, губернаторов, глав регионов, депутатов ГД.