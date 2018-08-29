В Петербурге накануне учебного года изъято более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей на 12 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба группы компаний «Просвещение». Отмечается, что контрафактная литература распространялась по всей территории России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении авторских прав.