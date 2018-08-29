В Петербурге накануне учебного года изъято более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей
В Петербурге накануне учебного года изъято более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей на 12 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба группы компаний «Просвещение». Отмечается, что контрафактная литература распространялась по всей территории России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении авторских прав.
Комментарии4
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kindman_a 29 августа 2018 | 11:40
Ого, молодцы!
Начинайте изымать из оборота контрафактные закладки в учебники, туалетную бумагу, а затем - не забудьте про контрафактные деньги у населения.
zloy_sok 29 августа 2018 | 11:42
Контрафактные тетрадки? Эмм.... а чем отличаются от обычных? Фото вождя маленькое?
drgonish 29 августа 2018 | 12:02
Я тут видел прописи по 40 копеек - они?
gruz 29 августа 2018 | 12:12
Чо? Уже кто-то, ля, авторское право на тетрадь в клеточку и косую линейку оформил?
Фамилие в студию.