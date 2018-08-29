Российские федеральные телеканалы изменили сетку вещания на сегодня, чтобы показать видеообращение Владимира Путина о повышении пенсионного возраста.

Выступление начнется в полдень. Ранее Путин заявлял, что поддерживает правительство, хотя ему и не нравится ни один из вариантов предложенной пенсионной реформы.