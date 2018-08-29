Российские федеральные телеканалы изменили сетку вещания на сегодня, чтобы показать видеообращение Владимира Путина
Российские федеральные телеканалы изменили сетку вещания на сегодня, чтобы показать видеообращение Владимира Путина о повышении пенсионного возраста.
Выступление начнется в полдень. Ранее Путин заявлял, что поддерживает правительство, хотя ему и не нравится ни один из вариантов предложенной пенсионной реформы.
Комментарии8
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luger_max_otto 29 августа 2018 | 11:39
Особенно это выступление будет гармонировать в комплекте с сегодняшней презентацией "Кортежей" под августейшую задницу.
Хутина и его банду- на пуй.
tvitov66 29 августа 2018 | 11:42
luger_max_otto: согласно новой сетке телепередач ПУбеда в Сирии над коварным блоком НАТО переносится на после обеда
eniro 29 августа 2018 | 11:54
tvitov66: "Полдень! Джентльмены пьют и закусывают." Ну, конечно, смотря какие и если есть, что...
noxepy_88 29 августа 2018 | 11:43
luger_max_otto: Вам, товарищ, нужно более лудше сосать. Смотрите, чего достиг ваш коллега!
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет в числе тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября. Сенатор при жизни сам занимался планированием похорон и лично выбрал россиянина.
tvitov66 29 августа 2018 | 11:47
noxepy_88: в этом не лёгком деле у вашего ватно-портяночного брата никому не отнять пальму первенства
luger_max_otto 29 августа 2018 | 11:53
Заслуженный миньетчик пытается судить о других по себе.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 11:48
В сетку кинули прикорма.
murad_manapov 29 августа 2018 | 12:23
в записи тоже можно слушать. я вообще не собираюсь смотреть, почитаю на досуге комментарии.