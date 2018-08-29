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11:30, 29 августа 2018

ЦИК России готов к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста

ЦИК России готов к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, инициативные группы по проведению референдума зарегистрированы в  58 регионах.

Комментарии

14

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ppvngavr 29 августа 2018 | 11:38

Никаких референдумов Кремль не допустит. Вместо них будет подложена соломка под его пенсионный кульбит. Читайте об этом в публикации:
"Пенсионный кульбит Путина": http://www.proza.ru/2018/06/28/564

tanyaya 29 августа 2018 | 11:41

Эллочка-людоедка резво приняла стойку "чего изволите".

kindman_a 29 августа 2018 | 11:43

tanyaya:

Еще не полдень. :-)))
Сначала она послушает и посмотрит изображение в ТВ.

tanyaya 29 августа 2018 | 11:50

Такие драмы человеческие разворачиваются на глазах, аж ветер истории свистит в ушах.
Кто будет через полгода эта Элла, старательно обгадившая своё имя под гнётом кровавой гэбни, предъявившей ей те факты об её биографии, о которых она и сама тридцать лет назад забыла?
Кем станет володенькин, прижатый в угол сотней кгб-фото и видео фактов о его, деликатно скажем, не совсем тем сексуальном поведении, которое он инициировал сам при принятии законов для граждан РФ?
Что проплачет вечно молодой и вечно пьяный Димон, обнимая уточку, то единственное существо, которое отвечает ему взаимностью?
А уж пынька-то, чем объяснит некоторые весьма неблаговидные факты его биографии, которые не только подразумевают пожизненное по УК РФ, но и делают его носителем ложки с дырочками?

ostapbey 29 августа 2018 | 11:40

Пенсионные фонды с фондами благосостояния пенсионеров РАЗВОРОВАЛИ на Крым с Сирией..А вместо ответа теперь референдум про три наперстка??
Кручу верчу наколоть хочу..
Третий раз даже..

vargor 29 августа 2018 | 11:41

Кудринцы боятся этого референдума как огня. А Путину нужно меньше слушать этих либеральных эгоистов и гнать их взашей. Мнение большинства россиян важнее! Или референдум, или отмена готовящегося антинародного закона. Только так.

sergirusso 29 августа 2018 | 11:43

Айн момент! Нафиг нужен референдум? Чтобы подтасовать его результаты и получить революцию снежков?

platonnekafrin 29 августа 2018 | 11:43

Внимательно следите за руками и за шляпой. Когда раздастся "чики-брики", лучше закройте себе глаза сами.

yurhip 29 августа 2018 | 11:48

"ЦИК России готов к возможному проведению ...".
А чего бы ему не быть готовым, если он знает, что ничего серьезного не будет

gregor 29 августа 2018 | 11:49

ЦИК России готов к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста
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Раз ЦИК сказал , что он готов к "возможному " проведению ..., то это означает ,что Путин в своём обращении не будет против референдума .
Но вопрос на референдуме ,сформулирует он сам .

ura_123 29 августа 2018 | 11:51

ЦИК готов, результаты готовы... Все раиссяне в едином порыве поддержали повышение пенсионного возраста для себя и своих детей в внуков!
Ура товарищи,планы партии-планы народа!

ivar1964 29 августа 2018 | 11:59

А зачем нужен референдум? Разве есть сомнения в том, что россияне подавляющим большинством голосов поддержат инициативу правительства и горячо любимого товарища Бреж ...., пардон, Путина в его стремлении улучшить жизнь сограждан и строго осудят тех, кто не разделяет эту меру?

sprav77 29 августа 2018 | 12:31

Противно. Лицемерие на лицо.

cromwel 29 августа 2018 | 12:34

Аферисты и мошенники там сидят. А пахан ими кукловодит

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