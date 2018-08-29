Замглавы Роскомнадзора: Сервис Яндекс-видео будет заблокирован, несмотря на то, что компания обжалует решение суда

Сервис Яндекс-видео будет заблокирован, несмотря на то, что компания обжалует решение Мосгорсуда, — заявил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ведомство потребовало от Яндекса изъять страницы с пиратским контентом телеканалов Газпром-медиа до вечера четверга. В противном случае обеспечительные меры вступят в силу.

Яндекс считает решение Мосгорсуда необоснованным и намерен его обжаловать.