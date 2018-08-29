Замглавы Роскомнадзора: Сервис Яндекс-видео будет заблокирован, несмотря на то, что компания обжалует решение суда
Сервис Яндекс-видео будет заблокирован, несмотря на то, что компания обжалует решение Мосгорсуда, — заявил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Ведомство потребовало от Яндекса изъять страницы с пиратским контентом телеканалов Газпром-медиа до вечера четверга. В противном случае обеспечительные меры вступят в силу.
Яндекс считает решение Мосгорсуда необоснованным и намерен его обжаловать.
Комментарии3
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vladislav 29 августа 2018 | 11:57
Ну эти-то чем не угодили??
cattt 29 августа 2018 | 12:31
vladislav: Лучше бы Яндекс полностью заблокировали, меньше будет пропаганды рашенской.
j_partizan 29 августа 2018 | 12:10
Решение суда вошло в законную силу?
Или снова творят, что хотят?