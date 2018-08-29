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11:30, 29 августа 2018

Следственный комитет сообщил о задержании еще двух сотрудников ФСИН

Следственный комитет сообщил о задержании еще двух сотрудников ФСИН за избиение заключенных в Ярославской колонии №1. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Комментарии

5

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tvitov66 29 августа 2018 | 11:37

Задержали одних вертухаев что бы их отметелили другие вертухаи - СКРЕПЫ!

noxepy_88 29 августа 2018 | 11:40

tvitov66: Вам товарищ, нужно более лудше сосать. Смотрите, какой чести удостоился ваш старший коллега!

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет в числе тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября, сообщает Politico. Сенатор при жизни сам занимался планированием похорон и лично выбрал россиянина.

gennady_77 29 августа 2018 | 11:48

noxepy_88: вам тоже. может, на свадьбу к кому пригласят.

tvitov66 29 августа 2018 | 11:49

noxepy_88: в этом деле вы чемпион! Куда мне до вашего ватно-портяночного брата ...

edyunia 29 августа 2018 | 11:52

noxepy_88: \\лично выбрал россиянина.\\
Интересно, россияне будут хоронить Путина на бис?

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