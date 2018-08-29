Многолетний лидер сборной Германии Бастиан Швайнштайгер сыграл в Мюнхене свой прощальный матч

Встреча состоялась на стадионе Альянц-Арена, на котором Бастиан провел большую часть карьеры. За Баварию он выступал в течении 15 лет и успел выиграть с командой все главные трофей мирового клубного футбола. Семь раз он становился чемпионом Германии, побеждал в Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2014 году в составе сборной Германии он стал Чемпионом мира.

После бразильского триумфа Швайнштайгер он уехал в Англию и два года отыграл за Манчестер Юнайтед, а потом еще сезон за американский клуб Чикаго Файер. Его нынешняя команда и стала соперником Баварии, причем Бастиан один сыграл по тайму за каждую команду. Все футболисты в этой игре вышли в на поле футболках с его 31 номером. Бавария победила 4:1 и сам Швайнштайгер тоже забил гол. Матч собрал 75 тысяч болельщиков.

Перед началом встречи виновник торжества появился на поле со всеми трофеями, которые он выиграл в составе Баварии.