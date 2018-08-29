В Южной Корее арестованы судовладелец и несколько членов экипажа российского судна «Палладий»
В Южной Корее арестованы судовладелец и несколько членов экипажа российского судна «Палладий», задержанного в Пусане. Причиной ареста стало сопротивление российских моряков при задержании, когда судно пыталось покинуть порт без разрешения, — сказал в эфире РБК консул генконсульства России в Южной Корее Роман Быков.
Напомним, в июне судно «Палладий» было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. За пять месяцев восьми членам экипажа не выплатили 250 тысяч рублей. Позднее большая часть долга морякам была выплачена. В августе пятеро членов экипажа судна, находящегося на ремонте в южнокорейском порту, обратились с просьбой помочь им вернуться на родину.
Комментарии5
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sensei54 29 августа 2018 | 11:08
судно пыталось покинуть порт без разрешения
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Ну, тогда поделом.
eniro 29 августа 2018 | 11:16
sensei54: -Их пиндосы подговорили(подкупили,подпоили...) -Кого это, их? -Да всех тех... и других, неужели непонятно...
shmuel63 29 августа 2018 | 11:12
Пусть затопят судно, как "Варяг". Того тоже потопили на выходе из корейского порта. Инчхон. Там ему памятник стоит. Второй будет.
andre_klimov 29 августа 2018 | 11:24
Южнокорейская береговая охрана не подверждает факта оказания сопротивления. По их сообщению - "Палладий" пытался покинуть порт без разрешения и даже уведомления. Так же капитан проигнорировал требование береговой охраны остановить судно. После чего танкер был блокирован и вернулся в порт. Капитан под арестом за нарушение правил и неподчинение. 5 членов экипажа арестованы за попытку нелегального пересечения границы (отсустствие документов).
Можно предположить, что это есть те самые 5 членов экипажа, у которых кончился контракт, владелец не дал списания, а консульство плюнуло на их просьбы о помощи в возвращении домой.
В любом случае единственные выигравшие от ситуации стороны - российский профсоюз моряков и ITF.
vargor 29 августа 2018 | 11:25
Судно арестовали за долги морякам...моряки что, южнокорейские граждане?