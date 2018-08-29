В Южной Корее арестованы судовладелец и несколько членов экипажа российского судна «Палладий», задержанного в Пусане. Причиной ареста стало сопротивление российских моряков при задержании, когда судно пыталось покинуть порт без разрешения, — сказал в эфире РБК консул генконсульства России в Южной Корее Роман Быков.

Напомним, в июне судно «Палладий» было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. За пять месяцев восьми членам экипажа не выплатили 250 тысяч рублей. Позднее большая часть долга морякам была выплачена. В августе пятеро членов экипажа судна, находящегося на ремонте в южнокорейском порту, обратились с просьбой помочь им вернуться на родину.