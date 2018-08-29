Украина готовится к укреплению рубежей страны
Киев намерен закупить у США системы противовоздушной обороны. Одновременно объявлено о планах нарастить военное присутствие в Азовском море.
Киев направил Вашингтону официальный запрос, в котором значатся системы ПВО стоимостью 750 миллионов долларов каждая. Всего нужно не менее трех таких комплексов. Украина без них «просто не сможет обеспечить оборону страны», заявил в эфире радиостанции «Новое время» чрезвычайный и полномочный посол в США Валерий Чалый. Детали заказа он не раскрыл, сославшись на засекреченность информации. Помимо этого, по его словам, есть потребность в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.
Тем временем, командование ВМС Украины сообщило о намерении в ближайшее время увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Отмечается, что это необходимо «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».
Вопрос закупки Киевом американских вооружений поднимался на встречах глав двух государств в Брюсселе, а также обсуждался c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Комментарии15
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sensei54 29 августа 2018 | 11:04
"- Доброе утро!
- Долго спишь, парень. День уже давно" (с)
patrikk_1 29 августа 2018 | 11:10
Вопрос закупки Киевом американских вооружений поднимался на встречах глав двух государств в Брюсселе, а также обсуждался c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном...
Каждый доллар, который Россия платит за транзит российского газа через территорию Украины, это новые пули и снаряды для убийства русских людей.
bear123581321 29 августа 2018 | 11:17
patrikk_1: Аминь!
proxxit 29 августа 2018 | 11:05
Если за забором яценюка поставить поставить патриотов вальцмана, то это всё - шах и мат кацапне...
lynat 29 августа 2018 | 11:21
proxxit: Поставят " Patriot" Трампа. Под Харьковом, под Донцком и Мариуполем. )
noxepy_88 29 августа 2018 | 11:07
Пушки вместо масла? Ну-ну..
prade 29 августа 2018 | 11:21
noxepy_88: "Пушки вместо масла?"
Опыт Израиля показывает, что можно иметь и масло вдоволь и пушек достаточно. Когда враг рядом вынужден и развиваться и обороняться. Кстати, а почему экономика России не растет? Кто-то мешает ей развиваться, кроме Путина, конечно.
ukraminadozemljudobrjt 29 августа 2018 | 11:25
prade: Евреем немцы оружие дарят, амеры, а евреи со всего мира финансово поддерживают израиль.
parasuk_ 29 августа 2018 | 11:07
Помнится, украинда уже строила т.н. европейский вал. Правда вместо стены, которая по замыслу хохлов должна остановить прущие на европу русские танки, получилась заполненная нечистотами канава. В которую время от времени падают пьяные украинские пограничники.
bear123581321 29 августа 2018 | 11:19
parasuk_: Собака лает, караван идёт.
prade 29 августа 2018 | 11:25
parasuk_: Украинцы уже остановили войска Путина. Путин уже дальше не осмелится идти.
ermakda 29 августа 2018 | 11:22
Да, помойку надо охранять.
mamiluk 29 августа 2018 | 11:25
дай бог им в помощь в ратном и благородном деле:деле защиты своей свободы и своей государственности самобытной культуры и народа от грязных посягательств пиратского анклава,который навис над свободолюбивым народом...Удачи вам украинцы......если спасётесь вы спасутся и народы проживающие на несвободной занятой бандитами соседней территории.
vargor 29 августа 2018 | 11:28
Украина готовится к укреплению рубежей... Продолжат рыть траншеи Яценюка?
А ПРО зачем закупать? Всё равно сломают, или продадут каким-нибудь террористам.
tv_victim 29 августа 2018 | 11:28
С чего бы это? Вот же русофобы!