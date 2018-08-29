Украина готовится к укреплению рубежей страны

Киев намерен закупить у США системы противовоздушной обороны. Одновременно объявлено о планах нарастить военное присутствие в Азовском море.

Киев направил Вашингтону официальный запрос, в котором значатся системы ПВО стоимостью 750 миллионов долларов каждая. Всего нужно не менее трех таких комплексов. Украина без них «просто не сможет обеспечить оборону страны», заявил в эфире радиостанции «Новое время» чрезвычайный и полномочный посол в США Валерий Чалый. Детали заказа он не раскрыл, сославшись на засекреченность информации. Помимо этого, по его словам, есть потребность в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Тем временем, командование ВМС Украины сообщило о намерении в ближайшее время увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Отмечается, что это необходимо «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

Вопрос закупки Киевом американских вооружений поднимался на встречах глав двух государств в Брюсселе, а также обсуждался c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.