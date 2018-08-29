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11:02, 29 августа 2018

Украина готовится к укреплению рубежей страны

Киев намерен закупить у США системы противовоздушной обороны. Одновременно объявлено о планах нарастить военное присутствие в Азовском море.

Киев направил Вашингтону официальный запрос, в котором значатся системы ПВО стоимостью 750 миллионов долларов каждая. Всего нужно не менее трех таких комплексов. Украина без них «просто не сможет обеспечить оборону страны», заявил в эфире радиостанции «Новое время» чрезвычайный и полномочный посол в США Валерий Чалый. Детали заказа он не раскрыл, сославшись на засекреченность информации. Помимо этого, по его словам, есть потребность в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Тем временем, командование ВМС Украины сообщило о намерении в ближайшее время увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Отмечается, что это необходимо «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

Вопрос закупки Киевом американских вооружений поднимался на встречах глав двух государств в Брюсселе, а также обсуждался c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Комментарии

15

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sensei54 29 августа 2018 | 11:04

"- Доброе утро!
- Долго спишь, парень. День уже давно" (с)

patrikk_1 29 августа 2018 | 11:10

Вопрос закупки Киевом американских вооружений поднимался на встречах глав двух государств в Брюсселе, а также обсуждался c советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном...

Каждый доллар, который Россия платит за транзит российского газа через территорию Украины, это новые пули и снаряды для убийства русских людей.

bear123581321 29 августа 2018 | 11:17

patrikk_1: Аминь!

proxxit 29 августа 2018 | 11:05


Если за забором яценюка поставить поставить патриотов вальцмана, то это всё - шах и мат кацапне...

lynat 29 августа 2018 | 11:21

proxxit: Поставят " Patriot" Трампа. Под Харьковом, под Донцком и Мариуполем. )

noxepy_88 29 августа 2018 | 11:07

Пушки вместо масла? Ну-ну..

prade 29 августа 2018 | 11:21

noxepy_88: "Пушки вместо масла?"
Опыт Израиля показывает, что можно иметь и масло вдоволь и пушек достаточно. Когда враг рядом вынужден и развиваться и обороняться. Кстати, а почему экономика России не растет? Кто-то мешает ей развиваться, кроме Путина, конечно.

ukraminadozemljudobrjt 29 августа 2018 | 11:25

prade: Евреем немцы оружие дарят, амеры, а евреи со всего мира финансово поддерживают израиль.

parasuk_ 29 августа 2018 | 11:07

Помнится, украинда уже строила т.н. европейский вал. Правда вместо стены, которая по замыслу хохлов должна остановить прущие на европу русские танки, получилась заполненная нечистотами канава. В которую время от времени падают пьяные украинские пограничники.

bear123581321 29 августа 2018 | 11:19

parasuk_: Собака лает, караван идёт.

prade 29 августа 2018 | 11:25

parasuk_: Украинцы уже остановили войска Путина. Путин уже дальше не осмелится идти.

ermakda 29 августа 2018 | 11:22

Да, помойку надо охранять.

mamiluk 29 августа 2018 | 11:25

дай бог им в помощь в ратном и благородном деле:деле защиты своей свободы и своей государственности самобытной культуры и народа от грязных посягательств пиратского анклава,который навис над свободолюбивым народом...Удачи вам украинцы......если спасётесь вы спасутся и народы проживающие на несвободной занятой бандитами соседней территории.

vargor 29 августа 2018 | 11:28

Украина готовится к укреплению рубежей... Продолжат рыть траншеи Яценюка?
А ПРО зачем закупать? Всё равно сломают, или продадут каким-нибудь террористам.

tv_victim 29 августа 2018 | 11:28

С чего бы это? Вот же русофобы!

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