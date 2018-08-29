Президент Путин выступит сегодня с телеобращением
Оно будет посвящено пенсионной реформе. По мнению некоторых федеральных чиновников, Путин объявит о смягчении реформы, но какой именно вариант корректировок утвержден, неизвестно, — пишут Ведомости.
Среди вариантов, которые обсуждались – сохранение налоговых льгот для тех, кто должен выйти на пенсию, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Впрочем, официальные источники отказались комментировать эту информацию.
«Попытка власти оправдать повышение пенсионного возраста необходимостью привлечь в бюджет дополнительные деньги не состоятельна. Лишние деньги у правительства есть», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Игорь Николаев.
Николаев также отметил, что нельзя называть грядущие изменения в пенсионном законодательстве реформой, поскольку кроме пенсионного возраста ничего в самой системе не меняется.
Николаев выразил надежду, что после сегодняшнего обращения Путина пенсионный возраст для женщин будет снижен.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 29 августа 2018 | 11:03
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 29 августа 2018 | 11:09
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
http://VK.com/AndreyKochnev
http://Google.com/+AndreyKochnev
http://AndreyKochnev.Blogspot.com
http://AndreyKochnev.WordPress.com
http://AndreyKochnev.LiveJournal.com
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
luger_max_otto 29 августа 2018 | 11:03
Лучше бы- с борта самолета, "я устал, я улетаю".
ihtamnet 29 августа 2018 | 11:07
А кто это?
mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 11:07
Деньги у кремлежуликов есть, но не тратить же их на безропотное народонаселение пенсионного возраста!
Иначе не хватит на дворцы, виллы, яхты, собаколёты, угодья и понты на международной арене!
tvitov66 29 августа 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Дык у них отмаза имеется: "Все, что сделал податель сего, сделано по моему приказу и для блага государства"(с) Ибо друг самодержца не может быть наказан
lenin3 29 августа 2018 | 11:25
tvitov66: санкции-вот главная отмазка.А из-за кого и из-за чего их ввели-Вошьдь предпочитает скромно тупить глазки...
polsan 29 августа 2018 | 11:11
В борьбе за светлое будущее пенсионеров и пенсионерок, для страны прошел незамеченным повышение НДС.
Но НДС в прошлом году принес в бюджет России 5,1 триллиона рублей – треть поступлений. Это больше, чем государство получает от торговли углеводородами.
Задумайтесь, ведь это налогоплательщики - физические лица, являются конечными плательщикам этого НДС ! )
benin_papa__ 29 августа 2018 | 11:14
Все грузомакеты государственных институтов давно пора выбросить на помойку. Все эти госдумы, советы федераций, губернаторов, правительство, министерства и прочую незначащую чушь.
А взамен в 12 часов каждого дня товарищ Путин будет объявлять текущий момент и курс.
bear123581321 29 августа 2018 | 11:15
Та пусть уже выступит.
Каждую минуту эту "новость" транслируете.
tv_victim 29 августа 2018 | 11:18
"Слушайте меня, бандерлоги! Подойдите ближе... Еще ближе...."
"Маугли". Мульт.
vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 11:19
По "Откровениям от Владимира Владимировича" пора печатать новые Евангелия.