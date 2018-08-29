Президент Путин выступит сегодня с телеобращением

Оно будет посвящено пенсионной реформе. По мнению некоторых федеральных чиновников, Путин объявит о смягчении реформы, но какой именно вариант корректировок утвержден, неизвестно, — пишут Ведомости.

Среди вариантов, которые обсуждались – сохранение налоговых льгот для тех, кто должен выйти на пенсию, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Впрочем, официальные источники отказались комментировать эту информацию.

«Попытка власти оправдать повышение пенсионного возраста необходимостью привлечь в бюджет дополнительные деньги не состоятельна. Лишние деньги у правительства есть», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Игорь Николаев.

Николаев также отметил, что нельзя называть грядущие изменения в пенсионном законодательстве реформой, поскольку кроме пенсионного возраста ничего в самой системе не меняется.

Николаев выразил надежду, что после сегодняшнего обращения Путина пенсионный возраст для женщин будет снижен.