Яндекс обжалует решение Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче
В компании напомнили, что по закону требования о блокировке пиратского контента не распространяются на поисковики.
В минувшую пятницу Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, «2х2» и «Супер» к Яндексу. Роскомнадзор уведомил компанию о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе Яндекс-Видео. Это требование должно быть выполнено к вечеру четверга, в противном случае сервис Яндекс-Видео будет заблокирован.
Блокировка сервиса Яндекс-Видео вступит в силу, несмотря на обжалование решения Мосгорсуда, — завил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Комментарии1
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andygo__ru 29 августа 2018 | 11:22
Ой... Обжалуют? Яндекс - это... которые такие все патриоты-патриоты? А, ну, тогда - пусть обжалуют, я не против. ;)
...слава богу, Яндексом вообще не пользуюсь, ни в каком виде и ни в коем разе: у них такие раздачи... э... комичные!
Ну, пусть патриотят дальше - например в суде..