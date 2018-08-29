Яндекс обжалует решение Мосгорсуда по  прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче

В компании напомнили, что по закону требования о блокировке пиратского контента не распространяются на поисковики.

В минувшую пятницу Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, «2х2» и «Супер» к Яндексу. Роскомнадзор уведомил компанию о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе Яндекс-Видео. Это требование должно быть выполнено к вечеру четверга, в противном случае сервис Яндекс-Видео будет заблокирован.

Блокировка сервиса Яндекс-Видео вступит в силу, несмотря на обжалование решения Мосгорсуда, — завил ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.