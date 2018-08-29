«Яндекс» обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратском контенте

Компания «Яндекс» считает решение Мосгорсуда по вопросу удаления ссылок на пиратский контент необоснованным и планирует его обжаловать. Об этом говорится в сообщении интернет-компании. «Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», — заявляют в «Яндекс». Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». В частности, в заявлении было отмечено, что поисковая выдача «Яндекса» предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.