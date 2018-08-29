«Яндекс» обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратском контенте
Компания «Яндекс» считает решение Мосгорсуда по вопросу удаления ссылок на пиратский контент необоснованным и планирует его обжаловать. Об этом говорится в сообщении интернет-компании. «Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», — заявляют в «Яндекс». Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». В частности, в заявлении было отмечено, что поисковая выдача «Яндекса» предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.
Комментарии3
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putin_itogy 29 августа 2018 | 10:46
Паскудные чекистские морды, играют в "честняков".
Мрази, гадящие по всей планете из своих "ЗАТО",
из "коровников" -модулей, нашпигованных хаккерским оборудованием на миллиарды долларов.
Целыми днями, "яйцеголовые" ублюдки, на службе у чекистов, не вылазят от перегретых компьютеров, суя свой крючкоВАТЫй нос, во все уголки цивилизованного мира.
Вонючий старый перхотный "комсостав" Кремля, строит глобальные планы по переделу мира в "Москово-полярный".
Хрен вам, старикашки..
Вы смешите Бога, своими планами...
compare 29 августа 2018 | 10:46
да удалили бы эту "шнягу",о которой так пекутся телеканалы-пусть сами и смотрят свою тягомотину....
neyexo 29 августа 2018 | 11:04
compare:
думаю, решения нужны только для того, чтобы показать рекламодателям