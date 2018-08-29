В Нью-Йорке полиция перекрыла центральную площадь города, Таймс-Сквер
Причиной стал рой пчел, который облепил зонтик тележки по продаже хот-догов. Сотрудник полиции с помощью вакуумного устройства снял пчел с тента – для них найдут подходящий улей, — сообщает Нью-Йорк Пост.
Комментарии4
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noxepy_88 29 августа 2018 | 10:46
Ах, какие няшки эти американские полицейские!!! Вот еще вспомнился сакраментальный момент из шедевра покойного Говорухина, "Так жить нельзя". Где какой-то полицейский пенсионэр из Европы говорит, что, мол, стрелял всего один раз в жизни. При задержании. И то (внимание) в воздух!
gordy 29 августа 2018 | 11:01
"...для них найдут подходящий улей,..."
Запустят в штаны к Трампу?
ly4_sveta 29 августа 2018 | 10:59
Нам бы их проблемы...
ostapbey 29 августа 2018 | 11:14
ly4_sveta: ......
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Жители Армянска встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья.
Местные жители сообщают, что их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах покрылись ржавчиной.