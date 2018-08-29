Россия активно вмешивается в выборы на Украине через социальные сети, — считает украинский президент
Россия активно вмешивается в выборы на Украине через социальные сети, — считает украинский президент Петр Порошенко. Как он выразился, «Россия уже хорошо набила себе руку, вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС и в референдум по «Брекзит».
Москва неоднократно опровергала обвинения о попытках повлиять на выборы в разных странах. В Кремле называют их абсолютно голословными.
Комментарии11
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ukraminadozemljudobrjt 29 августа 2018 | 10:34
Ваши говновыборы даже вмешиваться заподло,ж сами себе наскакли животных во власти.
kapitonovih_36 29 августа 2018 | 10:40
педруха заранее готовится к результатам выборов...выберут его, значит "свободный" усраинский народ воспользовался плодами демократии...прокатят педруху, значит нового президента назначил кремль...правда в последнем случае придётся признать всем. что "свободный" усраинский народ на самом деле купленное за печеньку быдло...
dataan 29 августа 2018 | 11:16
Ну да, а что еще Порашка может сказать в оправдание своего низкого рейтинга и провала на будущих выборах. Не хочется ему болтаться на веревке. Ну или как минимум гнить в тюрьме.
parasuk_ 29 августа 2018 | 10:36
Странно. Хохлам уже запретили в контакте сидеть, а они все не перевоспитываются :)
opiatnovyi63 29 августа 2018 | 10:38
Гопники никогда ни в чём не признаются..
dataan 29 августа 2018 | 11:19
opiatnovyi63: А как вам новая инфа, что не Россия вмешивалась в пиндосовские выборы, а Китай. Гы.
jblack2 29 августа 2018 | 10:40
Если кто-то в социальных сетях глаголет правду о Порошенко, это уже вмешательство?..
varlam59 29 августа 2018 | 10:41
То есть, если написать в соцсетях, что Порошенко негодяй, то украинцы по этой причине не будут за него голосовать? За кого Порошенко принимает своих сограждан?
Сказал бы просто, что боится популярности пророссийских взглядов на Украине. А если они имеются и растут, то чья это вина? Самого Порошенко и всей подобной ему нечисти пришедшей к власти после переворота в 2014 году. Чего добились за эти годы? Какие блага принесли украинцам? Никаких. Только хуже стало. Вот и боится Порошенко свободы слова в соцсетях.
andre_klimov 29 августа 2018 | 11:06
varlam59:
Однако, где сажают за перепосты и лайки? Где это приобрело системный характер государственной политики? На Украине или в России?
jblack2 29 августа 2018 | 11:12
andre_klimov: на Украине сажают и за лайки, и за критику власти, привязывая её к пособничеству террористическим организациям и даже за банальную настройку youtube канала в Донецке. Данный факт подтвержден многократно.
bosen48 29 августа 2018 | 10:48
Маразм крепчал. Так ты же запретил российские социальные сети?!