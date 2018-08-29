Россия активно вмешивается в выборы на Украине через социальные сети, — считает украинский президент Петр Порошенко. Как он выразился, «Россия уже хорошо набила себе руку, вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС и в референдум по «Брекзит».

Москва неоднократно опровергала обвинения о попытках повлиять на выборы в разных странах. В Кремле называют их абсолютно голословными.