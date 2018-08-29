Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin объявил о намерении совершить первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже.

Как пишет Dow Jones, в ходе IPО могут быть проданы акции до миллиарда фунтов, а сама компания оценивается в пять миллиардов.

В 2017 году продажи Aston Martin превысили пять тысяч автомобилей. Компания объявила о намерении начать выпуск внедорожников на новом предприятии в Уэльсе в будущем году.