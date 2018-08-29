Aston Martin объявил о намерении совершить первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin объявил о намерении совершить первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже.
Как пишет Dow Jones, в ходе IPО могут быть проданы акции до миллиарда фунтов, а сама компания оценивается в пять миллиардов.
В 2017 году продажи Aston Martin превысили пять тысяч автомобилей. Компания объявила о намерении начать выпуск внедорожников на новом предприятии в Уэльсе в будущем году.
Комментарии1
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neyexo 29 августа 2018 | 10:50
А пока это просто ИЧП