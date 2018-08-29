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10:31, 29 августа 2018

Известный голливудский актер Стивен Сигал собирается открыть в России собственную школу айкидо

Заявка уже подана в Роспатент, — сообщает агентство «Москва». Сигал получил российское гражданство в  2016 году. Он назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей

Комментарии

19

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vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 10:35

Лучше бы "Дискотеку 80-х" на пару с Депардье открыли, всё бы аутентичнее получилось...

patrikk_1 29 августа 2018 | 10:50

Известный голливудский актер Стивен Сигал собирается открыть в России собственную школу айкидо...

Стивен Сигал должен научить самообороне московских бомжей, чтобы их не избивали грязножопые активисты Бори Дурицкого с Большого Москворецкого моста.

polsan 29 августа 2018 | 10:57

patrikk_1: читая посты путрика, бросается в глаза, как хорошо он разбирается в том у какой части населения планеты чистые зады, а у какой и нет. И даже больше, он пофамильно знает всех тех, у кого зады не чистые! ))

tvitov66 29 августа 2018 | 10:53

vasya_von_smetankin: интересно, а как к этому отнесутся наши тренера по дзюдо? Они то лучше всех знают что от тренера до казнокрада один шаг

compare 29 августа 2018 | 10:37

опоздал...у нас школа "кидо" работает для всех и круглые сутки......

bear123581321 29 августа 2018 | 10:38

Как мог человек, прошедший огромную часть пути айки, купиться на весь этот унылый, пустоголовый путинизм?
Дивны дела твои, Создатель.

tvitov66 29 августа 2018 | 10:55

bear123581321: возраст, старость, деменция ... вот что бывает когда постоянно получаешь удары в голову

bear123581321 29 августа 2018 | 11:23

tvitov66: Не-не, айкидо - это не про удары в голову. Кто практиковал (практикует) - знает. Просто Айкидо не повезло с Сигалом.

platonnekafrin 29 августа 2018 | 10:41

У нас своих "кидальщиков" хоть пруд пруди, а тут еще "айки" заокеанский.

eniro 29 августа 2018 | 10:43

Путина на татами! Хочу видеть бросок президента! Хоккей и его жену не предлагать...

(комментарий скрыт)

gregor 29 августа 2018 | 10:56

Научил Депардье ..... как россиян нагибать , и уезжать домой на Запад ,продав подаренные квартиры , клубы и всякие другие территории бесплатно предоставленные одобрямсами .

eniro 29 августа 2018 | 11:09

gregor: Совершенно дикая страна. А чувак хотел еще и виноградники в Крыму прибрать. Но, Гоблин крикнул из-за двери:"Занято!" А лучший друг Володья, поехал к немке и не помог...

gregor 29 августа 2018 | 11:25

eniro:
Иностранец в России ,это особая каста .
как и во времена сссра .
Ненавидели ,боялись и ....просили жвачку оставить пожевать и джинсы доносить .,когда он соберётся выбросить .
Официанты во всех заведениях общепита ,пока не обслужат иностранцев ,к россиянину не подойдёт ,хоть ори целый день за своим столиком .
Менталитет рабский был ,есть и останется априори .
Поэтому и нет в России ни дорог ни друзей .

ly4_sveta 29 августа 2018 | 11:02

Фигня-вопрос, когда за тобой Путин. Можно, даже,
было и без патента начинать.)))

katz_feldkurat 29 августа 2018 | 11:10

ly4_sveta:
Представляю, сколько будет стоить тренировка в этой школе!
А может там будут просто крутить фильмы с участием Сигала? Как учебное пособие, ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!

zolingen 29 августа 2018 | 11:02

Посоветовался бы сперва со сбежавшим Депардье.

zztop1960 29 августа 2018 | 11:06

Пусть устроит поединок с Путиным. Путин конечно победит, но интересно

tks 29 августа 2018 | 11:10

Бабло лопатой рубить будет!

putn_pnh 29 августа 2018 | 11:16



Зачем? Ему уже 66, можно на пенсию жить.


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