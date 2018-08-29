Известный голливудский актер Стивен Сигал собирается открыть в России собственную школу айкидо
Заявка уже подана в Роспатент, — сообщает агентство «Москва». Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Он назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей
Комментарии19
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vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 10:35
Лучше бы "Дискотеку 80-х" на пару с Депардье открыли, всё бы аутентичнее получилось...
patrikk_1 29 августа 2018 | 10:50
Известный голливудский актер Стивен Сигал собирается открыть в России собственную школу айкидо...
Стивен Сигал должен научить самообороне московских бомжей, чтобы их не избивали грязножопые активисты Бори Дурицкого с Большого Москворецкого моста.
polsan 29 августа 2018 | 10:57
patrikk_1: читая посты путрика, бросается в глаза, как хорошо он разбирается в том у какой части населения планеты чистые зады, а у какой и нет. И даже больше, он пофамильно знает всех тех, у кого зады не чистые! ))
tvitov66 29 августа 2018 | 10:53
vasya_von_smetankin: интересно, а как к этому отнесутся наши тренера по дзюдо? Они то лучше всех знают что от тренера до казнокрада один шаг
compare 29 августа 2018 | 10:37
опоздал...у нас школа "кидо" работает для всех и круглые сутки......
bear123581321 29 августа 2018 | 10:38
Как мог человек, прошедший огромную часть пути айки, купиться на весь этот унылый, пустоголовый путинизм?
Дивны дела твои, Создатель.
tvitov66 29 августа 2018 | 10:55
bear123581321: возраст, старость, деменция ... вот что бывает когда постоянно получаешь удары в голову
bear123581321 29 августа 2018 | 11:23
tvitov66: Не-не, айкидо - это не про удары в голову. Кто практиковал (практикует) - знает. Просто Айкидо не повезло с Сигалом.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 10:41
У нас своих "кидальщиков" хоть пруд пруди, а тут еще "айки" заокеанский.
eniro 29 августа 2018 | 10:43
Путина на татами! Хочу видеть бросок президента! Хоккей и его жену не предлагать...
gregor 29 августа 2018 | 10:56
Научил Депардье ..... как россиян нагибать , и уезжать домой на Запад ,продав подаренные квартиры , клубы и всякие другие территории бесплатно предоставленные одобрямсами .
eniro 29 августа 2018 | 11:09
gregor: Совершенно дикая страна. А чувак хотел еще и виноградники в Крыму прибрать. Но, Гоблин крикнул из-за двери:"Занято!" А лучший друг Володья, поехал к немке и не помог...
gregor 29 августа 2018 | 11:25
eniro:
Иностранец в России ,это особая каста .
как и во времена сссра .
Ненавидели ,боялись и ....просили жвачку оставить пожевать и джинсы доносить .,когда он соберётся выбросить .
Официанты во всех заведениях общепита ,пока не обслужат иностранцев ,к россиянину не подойдёт ,хоть ори целый день за своим столиком .
Менталитет рабский был ,есть и останется априори .
Поэтому и нет в России ни дорог ни друзей .
ly4_sveta 29 августа 2018 | 11:02
Фигня-вопрос, когда за тобой Путин. Можно, даже,
было и без патента начинать.)))
katz_feldkurat 29 августа 2018 | 11:10
ly4_sveta:
Представляю, сколько будет стоить тренировка в этой школе!
А может там будут просто крутить фильмы с участием Сигала? Как учебное пособие, ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!
zolingen 29 августа 2018 | 11:02
Посоветовался бы сперва со сбежавшим Депардье.
zztop1960 29 августа 2018 | 11:06
Пусть устроит поединок с Путиным. Путин конечно победит, но интересно
tks 29 августа 2018 | 11:10
Бабло лопатой рубить будет!
putn_pnh 29 августа 2018 | 11:16
Зачем? Ему уже 66, можно на пенсию жить.