Премьер-министр Медведев сегодня проведет селекторное совещание с главами регионов

Оно будет посвящено подготовке субъектов к началу учебного года и начнется в 12 часов по Москве, когда президент Путин будет выступать с телеобращением, — сообщает Znak.com.

Медведев не появлялся на публике около двух недель. В пресс-службе правительства заявили, что у премьера спортивная травма. В то же время источник Газеты.ру утверждает, что Медведев не брал отпуск и не оформлял больничный.