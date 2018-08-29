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10:31, 29 августа 2018

Премьер-министр Медведев сегодня проведет селекторное совещание с главами регионов

Оно будет посвящено подготовке субъектов к началу учебного года и начнется в 12 часов по Москве, когда президент Путин будет выступать с телеобращением, — сообщает Znak.com.
Медведев не появлялся на публике около двух недель. В пресс-службе правительства заявили, что у премьера спортивная травма. В то же время источник Газеты.ру утверждает, что Медведев не брал отпуск и не оформлял больничный.

Комментарии

9

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putin2018 29 августа 2018 | 10:33

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(Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 29 августа 2018 | 10:37

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Путин & Медведев
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 29 августа 2018 | 10:39

«Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить
(Фёдор Иванович Тютчев)

mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 10:38


Странно.
Разве в 12-00 все россияне не обязаны смотреть выступление нацдилера?

Кстати, если младший член тандема не брал отпуск и больничный, то у него был двухнедельный прогул.
Его следует уволить по соответствующей статье.

platonnekafrin 29 августа 2018 | 10:38

Чем же он ударился!? Не знает, за что взяться - всё из рук валится. Может, выпороли?

sensei54 29 августа 2018 | 10:41

Шикарная фраза от Татьяны Фельгенгауэр - "привязанный к стулу Медведев."

lager23 29 августа 2018 | 10:42

Оно будет посвящено подготовке субъектов к началу учебного года и начнется в 12 часов по Москве
////////
Какое неуважение и хамское игнорирование выступления нацлидера, нельзя проводить селекторное совещание в одно время с повествованием солнцеликого!

Старик Кабаев этого не простит и вызовет саботажника на татами, придётся Димону ещё раз пропасть на пару недель...

oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 11:11

Жив курилка!

timwlad89 29 августа 2018 | 11:20

Премьер-министр Медведев сегодня проведет селекторное совещание с главами регионов
-----------
Есть о чём поговорить:
Подготовка ребенка к 1 сентября вызывает финансовые трудности у 50% родителей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.
К стати,в той же Германии это необходимая обязанность муниципальных властей принимать затраты на себя, к примеру как субсидию промышленникам при модернизации предприятий.

(комментарий скрыт)

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