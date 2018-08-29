По последним данным, 13 россиян пострадали в ДТП в Анталье
Тяжелых травм нет. Сегодня все россияне вылетят на родину, — сообщили в Ростуризме.
Сегодня утром грузовик въехал в автобус, который перевозил туристов в аэропорт. Всего в автобусе было 25 россиян.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 10:32
Опять "помидорами не отделаются?"
testmeter 29 августа 2018 | 10:36
Нехай щастить! А чё не в крымнаш ездили скреподолбы?
piterjanis 29 августа 2018 | 10:50
testmeter: отключайся и геть в схрон.
testmeter 29 августа 2018 | 11:22
piterjanis: Ты, видать, тоже пострадавший. Крымнаш головного мозга?