Премьер-министр Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после двух недель отсутствия

Он встретился с временно исполняющим обязанности главы Нижегородской области Глебом Никитиным.

Встреча Медведева с Никитиным была посвящена подготовке Нижегородской области к новому учебному году. Информация об этом была размещена на сайте правительства. Также государственные агентства ТАСС и РИА Новости разместили в своих фотобанках снимки главы кабмина и исполняющего обязанности главы региона. При этом не уточняется, когда именно Медведев встретился с Никитиным, указывается только место – подмосковные Горки. Премьер-министр не появлялся на публике с 14 августа.

Источники издания «Проект» в Белом доме утверждали, что Медведев не уходил в отпуск, поскольку в его графике было запланировано много важных мероприятий. Все они, по словам собеседников «Проекта», отменялись по неизвестным причинам. В частности, глава кабмина отсутствовал на заседании Совета безопасности неделю назад. Позднее в правительстве сообщили, что Медведев не появляется на публике из-за полученной спортивной травмы.

Последний раз информация о «пропаже» Медведева из публичного поля появилась в марте прошлого года. Его отсутствие президент Владимир Путин объяснил болезнью. Впрочем, сам премьер-министр на поздравление с выздоровлением тогда сказал, что он не болел.