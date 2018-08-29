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10:02, 29 августа 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел первую рабочую встречу после двух недель отсутствия

Он встретился с временно исполняющим обязанности главы Нижегородской области Глебом Никитиным.

Встреча Медведева с Никитиным была посвящена подготовке Нижегородской области к новому учебному году. Информация об этом была размещена на сайте правительства. Также государственные агентства ТАСС и РИА Новости разместили в своих фотобанках снимки главы кабмина и исполняющего обязанности главы региона. При этом не уточняется, когда именно Медведев встретился с Никитиным, указывается только место – подмосковные Горки. Премьер-министр не появлялся на публике с 14 августа.

Источники издания «Проект» в Белом доме утверждали, что Медведев не уходил в отпуск, поскольку в его графике было запланировано много важных мероприятий. Все они, по словам собеседников «Проекта», отменялись по неизвестным причинам. В частности, глава кабмина отсутствовал на заседании Совета безопасности неделю назад. Позднее в правительстве сообщили, что Медведев не появляется на публике из-за полученной спортивной травмы.

Последний раз информация о «пропаже» Медведева из публичного поля появилась в марте прошлого года. Его отсутствие президент Владимир Путин объяснил болезнью. Впрочем, сам премьер-министр на поздравление с выздоровлением тогда сказал, что он не болел.

Комментарии

9

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noxepy_88 29 августа 2018 | 10:07

Так и представляю себе слоган встречи - "Алкозельцер! Всегда со свежей головой!"

opiatnovyi63 29 августа 2018 | 10:11

Две недели пролетели как минута..Кто-то ощутил на себе отсутствие Димона?

tv_victim 29 августа 2018 | 10:18

opiatnovyi63: Вся страна. Еще бы! Целых две недели без шизанутых инициатив.....

bossalex 29 августа 2018 | 10:17

Палец Димон об валнчик повредил, так расстроился что 2 недели успокаивался))

sg98 29 августа 2018 | 10:33

bossalex:
Палец поведил Лха, а Димон просто расстроился..

curious69_ 29 августа 2018 | 10:27

Гиганты мысли и государственные стратеги.... Медвед вызвал ИО губернатора другой области , что бы тот ВСЛУХ зачитал бы ему справку областного РОНО о подготовке к новому учебному году. Если бы этого не произошло ,то в Новгородской области , были бы уже солдаты НАТО.

(комментарий скрыт)

vpoiskahdna 29 августа 2018 | 10:29

Не к добру это.

student_ru_ru 29 августа 2018 | 10:31

А зачем он ему новый учебный год? Пусть в церковь идёт и постоит со своей супругой в платке со свечками, изображая глубокую веру. От учёбы один вред.

aleks31m 29 августа 2018 | 11:09

ПрокАпали наконец то литер-больщика!

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