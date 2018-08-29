Президент России Владимир Путин, как ожидается, сегодня изложит свои соображения по пенсионной реформе

Ранее на совещании в Омске он назвал правильным то, что правительство при подготовке пенсионной реформы использовало жесткие расчеты, однако отметил, что все решения по этому вопросу должны учитывать интересы граждан.

Напомним, предложенный правительством законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, и до 63 лет для женщин. В обществе пенсионная реформа вызвала резко негативную реакцию.