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10:01, 29 августа 2018

Президент России Владимир Путин, как ожидается, сегодня изложит свои соображения по пенсионной реформе

Ранее на совещании в Омске он назвал правильным то, что правительство при подготовке пенсионной реформы использовало жесткие расчеты, однако отметил, что все решения по этому вопросу должны учитывать интересы граждан.

Напомним, предложенный правительством законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, и до 63 лет для женщин. В обществе пенсионная реформа вызвала резко негативную реакцию.

Комментарии

26

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tv_victim 29 августа 2018 | 10:03

«Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо... На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать."


М.Е. Салтыков-Щедрин "Вяленая вобла"

serge_moro 29 августа 2018 | 10:07

tv_victim: Что бы национальный вор не сказал -все будет ложью. Вор уже давно забыл ,когда он говорил правду на камеры. Россияне послушают своего родного вора и прикусят кто верхнюю, кто нижнюю губу,вздохнут тяжело, перекрестятся, выпьют пенсионные 100 грамм водки и вспомнят брежневские времена.,когда они были молоды и счастливы, и в Кремле не было воров.

tanyaya 29 августа 2018 | 10:09

Если откровенно, то уже надоело даже шутить по поводу этой клоунады с "телеобращением к нации".
Царек уже совсем в невминозе, если 140 миллионов человек считает тупей себя - необразованного неадекватного неказистого (3 "не") третьесортного мелкого майоришку, не прочитавшего в детстве ни одной книги, вечного шестёрку-троечника из блатной подворотни.
Всем давным давно ясно, что он скажет. Ну а что может сказать "окурок"?
Побахвалится, потаращится заплывшими ботоксом глазками, бровками подвигает..
Спасибо, если свои дряблые отвисшие сисюндеры не сунет в камеру сотый раз. И на том спасибо.

tv_victim 29 августа 2018 | 10:10

serge_moro: "Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. "

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Ворон-челобитчик".

tanyaya 29 августа 2018 | 10:31

На фоне грядущего телеобращения отца нации к нации, рубль стремительно рушится.
К чему бы это?
Да к тому, что нет в России граждан с настолько низкой эффективностью труда, как наёмные управляющие этой страной.
Это надо быть не просто троечниками, коррупционерами и ворами.
Это особый склад ума, когда всё что ты делаешь, превращается в говно.
То есть, это в чистом виде отрицательная производительность труда.
Почему же мы это терпим? Мы лохи и терпилы, да? Мужики, парни, тут все лохи и терпилы? Вам насрать на будущее ваших детей?

putin2018 29 августа 2018 | 10:17

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить.
У ней особенная стать, в Россию можно только верить.
(Фёдор Иванович Тютчев)

polsan 29 августа 2018 | 10:46

tv_victim: Вы в прошлом своём комментарии на эту же тему писали про "горе работников" и про чудо силовиков которым пенсии платят из бюджета их министерств, которые пополняются за счёт продажи углеводородов!

НДС в прошлом году принес в бюджет России 5,1 триллиона рублей – треть поступлений. Это больше, чем государство получает от торговли углеводородами. Так вот эти "горе работники", являются конечными плательщиками НДС, задумайтесь над этим! Вы что военный пенсионер?! ))

putin2018 29 августа 2018 | 10:03

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 29 августа 2018 | 10:05

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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 10:07


Говорят, что скоро для трудящихся введут пенсионные электронные баллы (сокращённо Е-баллы).
И все, кто выходит на пенсию, будут получать по Е-баллу.

glock09 29 августа 2018 | 10:24

Ну наконец-то ВВП, дай Бог ему здоровья, узнал о пенсионном дефолте. Ведь скрывали же всё от него. Вот теперь он разберётся, накажет всех виновных, поможет обездоленным и мы все опять, как до июня 2018 года, будем жить дружно, богато и весело. И с лёгким сердцем погрузимся опять в проблемы Украины, Сирии, Эстонии, Литвы, Латвии и т.д.

sbk 29 августа 2018 | 10:28

изложит свои соображения по пенсионной реформе
_____________________________________________
По бензину излагал не так давно.
Теперь пора и по пенсиям изложить.

dorin1987 29 августа 2018 | 10:33

sbk: И по курсу рубля. И по действию санкций. Да и началось все давным-давно с его мнения о "Курске".

ly4_sveta 29 августа 2018 | 10:30

То есть, правительство все делает верно и
правильно. А зачем тогда выступление Путина?
Ведь и Медведев мог сказать, что давайте
женщинам срежем три года. При чем здесь
Путин? Для пиара себя любимого, для того,
чтобы показать, что он царь и великий солнцеликий?
Для поднятия своего рейтинга? И унижения, в
очередной раз, и так уже оплёванного и оскорбленного
Медведева? Какие все-таки выходят из гэбни
подлецы, мерзавцы и подонки. 100% циники!

allasc 29 августа 2018 | 10:35

ly4_sveta: дурачки там одни.... ну ослабит реформу... ну шлепнется рубль :))))) рубль падает.... все говно :)))) Вася Обломом

allasc 29 августа 2018 | 10:31

ослабит реформу, рубль шлепнется... неослабит.... народ непоимет :))))) ои тяжко Путину

sbk 29 августа 2018 | 10:34

allasc: Рубль так и так шлепнется...
Ослабит. На 3 года. На бОльшее у них не хватит. Себе мало.

allasc 29 августа 2018 | 10:37

sbk: в денежном эквиваленте вопрос стоит остро :) так что шлепнется даи боже :))) если ослабит

lager23 29 августа 2018 | 11:11

allasc: ослабит реформу, рубль шлепнется... неослабит.
///////////
старик Кабаев понимает, что снотворное применяемое одновременно со слабительным — фундаментальная скрепа развитого путинизма, он давно приучил к этому премьера!

polsan 29 августа 2018 | 10:40

За борьбой за светлое будущее пенсионеров и пенсионерок, для страны прошел незамеченным повышение НДС.
НДС в прошлом году принес в бюджет России 5,1 триллиона рублей – треть поступлений. Это больше, чем государство получает от торговли углеводородами.

ed10075 29 августа 2018 | 10:45

До чего же он стал предсказуем...
Сначала "выкатил" жёсткий вариант, чтобы народ психологически подготовить, запугать, а теперь решил сыграть в доброго президента и назвать заранее запланированное повышение чуть помягче, которое "пипл схавает" как благо.

allasc 29 августа 2018 | 10:46

ed10075: холодильник все равно победит

lager23 29 августа 2018 | 10:48

Путен выберет разумное решение — сократит на пару лет выход на пенсию от запланированного правительством и одновременно включит печатный станок...

allasc 29 августа 2018 | 10:57

lager23: тихо... ночью... включит....

ppvngavr 29 августа 2018 | 10:57

Что бы не сказал Путин, это будет соломка под его пенсионный кульбит. Читайте об этом в публикации:
"Пенсионный кульбит Путина": http://www.proza.ru/2018/06/28/564

agamasat 29 августа 2018 | 10:59

вот и посмотрим, имеет ли президент власть, или же он простой марионетка, выражающий интересы определенных мафиозных кругов, захвативших власть на россии.)

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