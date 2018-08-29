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10:00, 29 августа 2018

На Большом Москворецком мосту задержали активистов, которые дежурили у мемориала Бориса Немцова

Волонтеры утверждают, что это результат действий провокатора.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на гражданскую активистку Галину Хомрикову, дежурные минувшим вечером делали уборку у стихийного мемориала убитого политика, когда к ним подошел некий мужчина. Он схватил портрет Ивана Скрипниченко, установленный на мосту, и стал убегать. Скрипниченко год назад был избит у мемориала неизвестным, спустя неделю он скончался в больнице.

Активисты попытались остановить убегавшего, но тот упал и ударился головой. После этого он вызвал полицию, а затем схватил совок и начал им бить активистов. Прибывшая полиция задержала Григория Саксонова и еще одного дежурного. Его фамилию издание не указывает, называя лишь имя — Вячеслав.

В то же время, на созданном волонтерами сайте «Немцов мост» говорится, что задержан был только Саксонов, а нападавшим был «провокатор из НОДа» Илья Рагулин. При чем, отмечается, что он «демонстративно упал на асфальт».

Саксонова вскоре отпустили. После погрома на Мост пришла вдова Ивана Скрипниченко Ольга Лукашенко.

Комментарии

27

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mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 10:04


Властные жулики, воры и бандиты не могут смириться, что существует народный мемориал Бориса Немцова, который боролся с ними.
Вот и приказывают лубянским провокаторам и путитушкам устраивать провокации.

serge_moro 29 августа 2018 | 10:05

mikhail_spb_: Изверги гестаповские. Когда уже сметут вас всех в одну канаву

patrikk_1 29 августа 2018 | 10:16

На Большом Москворецком мосту задержали активистов, которые дежурили у мемориала Бориса Немцова...

Надо собрать миллион подписей, чтобы власти разогнали этот грязножопый гадючник.

polikarpich 29 августа 2018 | 10:20

patrikk_1: Жопы лично проверял? Органолептическим методом?
И чего это ты собрался кого-то там разгонять? Они тебе мешают? Или тому предполагаемому "миллиону" подписантов?

oleg_andreevich 29 августа 2018 | 10:21

patrikk_1: ага, обратись в НОД, Патрикевна, там тебе помогут миллион подписей собрать.

(комментарий скрыт)

rash 29 августа 2018 | 10:04

Как истый кгбшник путин действует через провокаторов, в наглую потоптаться на могилке стрёмно.

parasuk_ 29 августа 2018 | 10:09

rash: А вы уверены, что могилка борыся на мосту? :)

parasuk_ 29 августа 2018 | 10:05

Давно надо это капище некрофилов с моста гнать. Пусть, если так уж неймется, на могилке борыся свои богомерзкие оргии устраивают

polikarpich 29 августа 2018 | 10:13

parasuk_: Мы на твоей устроим. И окропим "жёлтеньким". Как и могилку твоего "вошьдя".

parasuk_ 29 августа 2018 | 10:21

polikarpich: Доживите сначала. Вы же все в группе риска: бухаете как черти, торчите, под хвост балуетесь... Поэтому поголовье либерашек стремительно сокращается

grazschdanin 29 августа 2018 | 11:09

parasuk_: Пусть, если так уж неймется, на могилке борыся свои богомерзкие оргии устраивают
#
Проблема в том, что они не знают - где она! Путают даже кладбища, не то, что номер аллеи...

irinakingsize1 29 августа 2018 | 10:09

О! Нодовцы первыми выстроились в кассу . Ну а че? Не "агентов же госдепа и ЦРУ" отлавливать вокруг Путина,да, господин Федоров? Лучше своих марионеток на нормальных людей кинуть-хоть какую копеечку заработать.

gregor 29 августа 2018 | 10:12

Портянки ,титушки ,ноды ,сербы ,казаки ряженные , вертухаи , хунвейбины -мотоциклетки , нашисты-фашисты, кадилы ,молодые гвардии ..... и прочая слякоть ... и это и есть русский мир ,как они себя называют ?
Что серьёзно это и есть ?
Лично я против такого их определения .
Но ,а если их большинство ? Это же позор какой-то .
Кошмар ,стыдоба какая .

varlam59 29 августа 2018 | 10:55

gregor: Кошмар и стыдоба была бы в том случае, если бы русский мир превратился в ваше подобие.

grazschdanin 29 августа 2018 | 11:12

gregor: Кошмар ,стыдоба какая .
#
Да ладно, что причитать.
Там на мосту под фотографией убитого чиновника Б.Немцова собираются не совсем здоровые люди, полные ненависти ко всем, кто не разделяет их взглядов. Конечно больные люди есть в любой стране. Но только у нас их используют в своих интересах революцио...., простите - оппозиционеры.

zztop1960 29 августа 2018 | 10:14

Такова натура у российских властей и портянок - нагадить из под тишка , спрятаться в кустах и наблюдать хихикая.

(комментарий скрыт)

glotov 29 августа 2018 | 10:15

Они там целый портретный ряд, что-ли, вывешивают? Жуть. Это так в сталинские времена на демонстрациях портреты " лучших людей" носили.

varlam59 29 августа 2018 | 10:20

Одним был выгоден фон Кремля на месте убийства Немцова для западных СМИ, другим его "мемориал" на том же месте, для того же самого. Всё это информационная война против Путина и каков результат? Нулевой. Вывод: истинные провокаторы, это все эти дежурные устраивающие кладбище на мосту.

idruker 29 августа 2018 | 10:44

varlam59: "и каков результат? Нулевой" - на этом месте твоя логическaя цепочка рвется, посему вывод неверен. Думай снова

varlam59 29 августа 2018 | 10:53

idruker: Верен, верен. Ваши действия не приводят к желаемому результату, но вы их продолжаете. Ноль умножить на ноль так и будет ноль.

idruker 29 августа 2018 | 11:06

varlam59: общественные процессы очень долгие потому что складываются в поступательное движение из очень маленьких разнонаправленных векторов. Но общее направление несомненно, и рано или поздно оно и приведет к нежелаемому тебе результату. Мемориал на месте убийства Немцова это всего лишь один из этих маленьких векторочков.

" Ноль умножить на ноль так и будет ноль." - анализ бесконечно малых учит, что сумма бесконечного числа бесконечно малых может дать любой результат в диапозоне от нуля до бесконечности. Тебе на заметку.

draughtsman 29 августа 2018 | 10:26

Помогите Даше найти в этом рассказе фашистов.

putin_itogy 29 августа 2018 | 10:34

Можно сделать вывод - Власть через мемориал Немцова,
будет постоянно показывать свою дурь,
и как через индикатор демонстрировать оппозиции,
свой срыв нервной системы.
Если индикатор качнулся, значит у Цахеса опять плохая карма,
значит старик вовочка опять нервничает, психует, и значит у него не ладятся дела-делишки.
А что не так - ведь Запад УСПЕШНО давит чекистскую гниду,
по всем фронтам идёт хруст.
Америка сверхуспешно подавляет чекистскую плесень при помощи суперсовременных антибиотиков - САНКЦИЙ.
Вот это и показывает чуткий прибор - МЕМОРИАЛ им. Бориса Немцова.
Провокаторы беснуются - хороший знак - у чекистов сносит крышу, они паникуют,
психуют.
А в любом бою, психующего боксёра - БЬЁТ ПРОФЕССИОНАЛ.
Псих заранее обречён.
Псих - ПРОИГРЫВАЕТ БОЙ.
США - Мухаммед Али - "Порхает ка бабочка - жалит как пчела".
Вова - ты лузер. ты проиграл свой последний бой.
впрочем, ты никогда ничего не выигрывал.
Папа купил тебе короны "вора в законе".
Твои татуированные звёзды на плечах - фальшивые.
Ты - "свадебный президент"..

motooppic 29 августа 2018 | 10:37

оппозиционная придурь реально достала нас, москвичей. Скоро этих уродов начнут бить все кому не лень! И тогда демократия восторжествует!

putin_itogy 29 августа 2018 | 10:40

lager23
28 августа 2018 | 21:26
"Вова как животное пытается пометить другое место на уровне инстинкта".
---
+ 100500!
Абсолютно точный психологический портрет, "дворняги путина".

evgeny_biolog 29 августа 2018 | 10:44

"Волонтеры утверждают, что это результат действий провокатора."

Сколько же провокаторов в России?

grazschdanin 29 августа 2018 | 11:07

Активисты попытались остановить убегавшего, но тот упал и ударился головой.
#
И так несколько раз....
Напавшие на него придурки типа ну совсем не причём?

Вообще в этой новости прекрасно фсё: и "убирающиеся активисты", и портрет Ивана Скрипниченко(хз для чего там выставленный), и "похищение этого портрета, и погоня, и падение убегавшего головой об асфальт, и безутешная вдова.....
И никакого Немцова во всём этом.
Дурдом на марше.

Про дурдом я на полном серьёзе: всякий раз когда мне приходится проходить через это место наблюдаю каких то странных людей, смотрящих на меня с ненавистью и что там у них в головах - не понятно. Кинутся, а потом обвинят, что я разбросанные предметы их так называемого мемориала задел. Дикость на этом месте царит.

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