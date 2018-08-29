На Большом Москворецком мосту задержали активистов, которые дежурили у мемориала Бориса Немцова
Волонтеры утверждают, что это результат действий провокатора.
Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на гражданскую активистку Галину Хомрикову, дежурные минувшим вечером делали уборку у стихийного мемориала убитого политика, когда к ним подошел некий мужчина. Он схватил портрет Ивана Скрипниченко, установленный на мосту, и стал убегать. Скрипниченко год назад был избит у мемориала неизвестным, спустя неделю он скончался в больнице.
Активисты попытались остановить убегавшего, но тот упал и ударился головой. После этого он вызвал полицию, а затем схватил совок и начал им бить активистов. Прибывшая полиция задержала Григория Саксонова и еще одного дежурного. Его фамилию издание не указывает, называя лишь имя — Вячеслав.
В то же время, на созданном волонтерами сайте «Немцов мост» говорится, что задержан был только Саксонов, а нападавшим был «провокатор из НОДа» Илья Рагулин. При чем, отмечается, что он «демонстративно упал на асфальт».
Саксонова вскоре отпустили. После погрома на Мост пришла вдова Ивана Скрипниченко Ольга Лукашенко.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 10:04
Властные жулики, воры и бандиты не могут смириться, что существует народный мемориал Бориса Немцова, который боролся с ними.
Вот и приказывают лубянским провокаторам и путитушкам устраивать провокации.
serge_moro 29 августа 2018 | 10:05
mikhail_spb_: Изверги гестаповские. Когда уже сметут вас всех в одну канаву
patrikk_1 29 августа 2018 | 10:16
На Большом Москворецком мосту задержали активистов, которые дежурили у мемориала Бориса Немцова...
Надо собрать миллион подписей, чтобы власти разогнали этот грязножопый гадючник.
polikarpich 29 августа 2018 | 10:20
patrikk_1: Жопы лично проверял? Органолептическим методом?
И чего это ты собрался кого-то там разгонять? Они тебе мешают? Или тому предполагаемому "миллиону" подписантов?
oleg_andreevich 29 августа 2018 | 10:21
patrikk_1: ага, обратись в НОД, Патрикевна, там тебе помогут миллион подписей собрать.
rash 29 августа 2018 | 10:04
Как истый кгбшник путин действует через провокаторов, в наглую потоптаться на могилке стрёмно.
parasuk_ 29 августа 2018 | 10:09
rash: А вы уверены, что могилка борыся на мосту? :)
parasuk_ 29 августа 2018 | 10:05
Давно надо это капище некрофилов с моста гнать. Пусть, если так уж неймется, на могилке борыся свои богомерзкие оргии устраивают
polikarpich 29 августа 2018 | 10:13
parasuk_: Мы на твоей устроим. И окропим "жёлтеньким". Как и могилку твоего "вошьдя".
parasuk_ 29 августа 2018 | 10:21
polikarpich: Доживите сначала. Вы же все в группе риска: бухаете как черти, торчите, под хвост балуетесь... Поэтому поголовье либерашек стремительно сокращается
grazschdanin 29 августа 2018 | 11:09
parasuk_: Пусть, если так уж неймется, на могилке борыся свои богомерзкие оргии устраивают
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Проблема в том, что они не знают - где она! Путают даже кладбища, не то, что номер аллеи...
irinakingsize1 29 августа 2018 | 10:09
О! Нодовцы первыми выстроились в кассу . Ну а че? Не "агентов же госдепа и ЦРУ" отлавливать вокруг Путина,да, господин Федоров? Лучше своих марионеток на нормальных людей кинуть-хоть какую копеечку заработать.
gregor 29 августа 2018 | 10:12
Портянки ,титушки ,ноды ,сербы ,казаки ряженные , вертухаи , хунвейбины -мотоциклетки , нашисты-фашисты, кадилы ,молодые гвардии ..... и прочая слякоть ... и это и есть русский мир ,как они себя называют ?
Что серьёзно это и есть ?
Лично я против такого их определения .
Но ,а если их большинство ? Это же позор какой-то .
Кошмар ,стыдоба какая .
varlam59 29 августа 2018 | 10:55
gregor: Кошмар и стыдоба была бы в том случае, если бы русский мир превратился в ваше подобие.
grazschdanin 29 августа 2018 | 11:12
gregor: Кошмар ,стыдоба какая .
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Да ладно, что причитать.
Там на мосту под фотографией убитого чиновника Б.Немцова собираются не совсем здоровые люди, полные ненависти ко всем, кто не разделяет их взглядов. Конечно больные люди есть в любой стране. Но только у нас их используют в своих интересах революцио...., простите - оппозиционеры.
zztop1960 29 августа 2018 | 10:14
Такова натура у российских властей и портянок - нагадить из под тишка , спрятаться в кустах и наблюдать хихикая.
glotov 29 августа 2018 | 10:15
Они там целый портретный ряд, что-ли, вывешивают? Жуть. Это так в сталинские времена на демонстрациях портреты " лучших людей" носили.
varlam59 29 августа 2018 | 10:20
Одним был выгоден фон Кремля на месте убийства Немцова для западных СМИ, другим его "мемориал" на том же месте, для того же самого. Всё это информационная война против Путина и каков результат? Нулевой. Вывод: истинные провокаторы, это все эти дежурные устраивающие кладбище на мосту.
idruker 29 августа 2018 | 10:44
varlam59: "и каков результат? Нулевой" - на этом месте твоя логическaя цепочка рвется, посему вывод неверен. Думай снова
varlam59 29 августа 2018 | 10:53
idruker: Верен, верен. Ваши действия не приводят к желаемому результату, но вы их продолжаете. Ноль умножить на ноль так и будет ноль.
idruker 29 августа 2018 | 11:06
varlam59: общественные процессы очень долгие потому что складываются в поступательное движение из очень маленьких разнонаправленных векторов. Но общее направление несомненно, и рано или поздно оно и приведет к нежелаемому тебе результату. Мемориал на месте убийства Немцова это всего лишь один из этих маленьких векторочков.
" Ноль умножить на ноль так и будет ноль." - анализ бесконечно малых учит, что сумма бесконечного числа бесконечно малых может дать любой результат в диапозоне от нуля до бесконечности. Тебе на заметку.
draughtsman 29 августа 2018 | 10:26
Помогите Даше найти в этом рассказе фашистов.
putin_itogy 29 августа 2018 | 10:34
Можно сделать вывод - Власть через мемориал Немцова,
будет постоянно показывать свою дурь,
и как через индикатор демонстрировать оппозиции,
свой срыв нервной системы.
Если индикатор качнулся, значит у Цахеса опять плохая карма,
значит старик вовочка опять нервничает, психует, и значит у него не ладятся дела-делишки.
А что не так - ведь Запад УСПЕШНО давит чекистскую гниду,
по всем фронтам идёт хруст.
Америка сверхуспешно подавляет чекистскую плесень при помощи суперсовременных антибиотиков - САНКЦИЙ.
Вот это и показывает чуткий прибор - МЕМОРИАЛ им. Бориса Немцова.
Провокаторы беснуются - хороший знак - у чекистов сносит крышу, они паникуют,
психуют.
А в любом бою, психующего боксёра - БЬЁТ ПРОФЕССИОНАЛ.
Псих заранее обречён.
Псих - ПРОИГРЫВАЕТ БОЙ.
США - Мухаммед Али - "Порхает ка бабочка - жалит как пчела".
Вова - ты лузер. ты проиграл свой последний бой.
впрочем, ты никогда ничего не выигрывал.
Папа купил тебе короны "вора в законе".
Твои татуированные звёзды на плечах - фальшивые.
Ты - "свадебный президент"..
motooppic 29 августа 2018 | 10:37
оппозиционная придурь реально достала нас, москвичей. Скоро этих уродов начнут бить все кому не лень! И тогда демократия восторжествует!
putin_itogy 29 августа 2018 | 10:40
lager23
28 августа 2018 | 21:26
"Вова как животное пытается пометить другое место на уровне инстинкта".
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+ 100500!
Абсолютно точный психологический портрет, "дворняги путина".
evgeny_biolog 29 августа 2018 | 10:44
"Волонтеры утверждают, что это результат действий провокатора."
Сколько же провокаторов в России?
grazschdanin 29 августа 2018 | 11:07
Активисты попытались остановить убегавшего, но тот упал и ударился головой.
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И так несколько раз....
Напавшие на него придурки типа ну совсем не причём?
Вообще в этой новости прекрасно фсё: и "убирающиеся активисты", и портрет Ивана Скрипниченко(хз для чего там выставленный), и "похищение этого портрета, и погоня, и падение убегавшего головой об асфальт, и безутешная вдова.....
И никакого Немцова во всём этом.
Дурдом на марше.
Про дурдом я на полном серьёзе: всякий раз когда мне приходится проходить через это место наблюдаю каких то странных людей, смотрящих на меня с ненавистью и что там у них в головах - не понятно. Кинутся, а потом обвинят, что я разбросанные предметы их так называемого мемориала задел. Дикость на этом месте царит.