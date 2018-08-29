На Большом Москворецком мосту задержали активистов, которые дежурили у мемориала Бориса Немцова...

Волонтеры утверждают, что это результат действий провокатора.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на гражданскую активистку Галину Хомрикову, дежурные минувшим вечером делали уборку у стихийного мемориала убитого политика, когда к ним подошел некий мужчина. Он схватил портрет Ивана Скрипниченко, установленный на мосту, и стал убегать. Скрипниченко год назад был избит у мемориала неизвестным, спустя неделю он скончался в больнице.

Активисты попытались остановить убегавшего, но тот упал и ударился головой. После этого он вызвал полицию, а затем схватил совок и начал им бить активистов. Прибывшая полиция задержала Григория Саксонова и еще одного дежурного. Его фамилию издание не указывает, называя лишь имя — Вячеслав.

В то же время, на созданном волонтерами сайте «Немцов мост» говорится, что задержан был только Саксонов, а нападавшим был «провокатор из НОДа» Илья Рагулин. При чем, отмечается, что он «демонстративно упал на асфальт».

Саксонова вскоре отпустили. После погрома на Мост пришла вдова Ивана Скрипниченко Ольга Лукашенко.