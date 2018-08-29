Суд в Миннесоте отклонил жалобу группы атеистов, которые требовали удалить с банкнот фразу «In God We Trust»
Истцы считают, что этот лозунг противоречит первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу исповедования, — сообщает агентство Reuters. Однако судья с этими доводами не согласился.
Комментарии1
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alexsokol777 29 августа 2018 | 09:48
Мракобесы американские, не дают агностикам свои долоары печатать!
Уси на майдан
Атеисты здеся власть, фрс в гаагу, мракобесов в лагеря.
Так