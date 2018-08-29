Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой для сдерживания беженцев
По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули более полутора миллионов человек. Большую часть беженцев приняли Колумбия, Эквадор и Перу.
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По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули более полутора миллионов человек. Большую часть беженцев приняли Колумбия, Эквадор и Перу.
Комментарии3
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opiatnovyi63 29 августа 2018 | 09:39
Бегут венесуэльцы от Мадуро , популиста и профана ..
polsan 29 августа 2018 | 09:47
Один водитель автобуса и как из -за него всю страну колбасит!! )
moncegorskyi 29 августа 2018 | 09:47
ОЦЦень куСать хоЦеЦЦа! И нефть не помогает. Не в едока корм.