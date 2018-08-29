Украина хочет купить у  США системы противовоздушной обороны

Киев запросил не менее трех комплексов ПВО, стоимостью 750 тысяч долларов каждый. Также украинской армии нужны беспилотники, радары и противоснайперские системы, — рассказал в эфире радиостанции «Новое время» украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый

Весной США поставили на Украину противотанковые комплексы «Джевелин» на общую сумму 47 миллионов долларов.