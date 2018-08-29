Украина хочет купить у США системы противовоздушной обороны
Киев запросил не менее трех комплексов ПВО, стоимостью 750 тысяч долларов каждый. Также украинской армии нужны беспилотники, радары и противоснайперские системы, — рассказал в эфире радиостанции «Новое время» украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый
Весной США поставили на Украину противотанковые комплексы «Джевелин» на общую сумму 47 миллионов долларов.
Комментарии14
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alexsokol777 29 августа 2018 | 09:34
:)))))
Побирушки и жополизы генетические в своём амплуа - "подайте христа ради бывшему члену СССР"
bigmaikl 29 августа 2018 | 09:38
alexsokol777: Кто-кто бывший чпен?
proxxit 29 августа 2018 | 09:40
bigmaikl:
Спасибо Великому Путину за то, что на потеху мокшано-татарской публики отдал свидомых лохло дебилов винницким евреям.
oldpartizan 29 августа 2018 | 09:49
ватка тлеет?
vezdehod 29 августа 2018 | 09:45
alexsokol777:
Побирушки и жополизы генетические в своём амплуа - "подайте христа ради бывшему члену СССР"
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Если бы у бывшего члена СССР Украина не отобрал Ядерное оружие, бывший член СССР Россия, то она бы Не была побирушкой.
bigmaikl 29 августа 2018 | 09:36
И правильно!
ukraminadozemljudobrjt 29 августа 2018 | 09:37
Каклы под этим подразумевают подарить, каклобюджет на одну то не хватит.
tks 29 августа 2018 | 09:39
Больше Flak'ов, хороших и разных!
alexsokol777 29 августа 2018 | 09:45
tks:
Да да
Еды ещё попросите и конфеток, а то у порося грошив жменько....
Тьфу на вас, майдауны бестолковые, работать не умеете, а за подачку в жопу даёте
parasuk_ 29 августа 2018 | 09:45
А я все гадал к чему это порашкин министр здравоохранения вдруг начала рассказывать хохлам о питательных свойствах воды :)
deviant44 29 августа 2018 | 09:46
Прекрасный выбор ! Американские системы наиболее соответствуют задачам украинской армии и государства по сдерживанию российско-путинской воздушной агрессии на восточном фланге НАТО. Украина , ЕС и НАТО неразделимые составляющие в случае открытого вооружённого вторжения, по сути суицида путина, России и Московии в Украину.
prade 29 августа 2018 | 09:47
Хочешь не хочешь так поступаешь, когда сосед - Россия враждует с тобой. Единственная "вина" Украины в том, что она захотела быть с Европой, а не с Россией. А Путин этого не простил.
ukraminadozemljudobrjt 29 августа 2018 | 09:48
prade: Почемута захотела в европу а все больше походит на бангладеш.
sg98 29 августа 2018 | 09:47
Скаклы своими то пользоваться не умеют. То ТУ 154 собьют, то Боинг...