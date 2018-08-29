Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу немало лиц пенсионного возраста
Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу немало лиц пенсионного возраста, — пишет сегодня газета Ведомости. Факт уточнили в аппарате Госдумы. На пенсию по возрасту могут претендовать 103 депутата, на пенсию по выслуге лет еще 17. В Совете Федерации Ведомости насчитали 90 пенсионеров по возрасту.
По закону о статусе депутатов и сенаторов при парламентском стаже от 5 до 10 лет пенсия составит 55% денежного вознаграждения парламентария, то есть, более 46 с половиной тысяч рублей. При стаже более 10 лет положена пенсия в 63 с половиной тысячи рублей.
Комментарии4
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punyoshohlai 29 августа 2018 | 09:38
Пенсии депутатов простым россиянам не насосать
isnowanaarene 29 августа 2018 | 09:43
Страшная тайна в том, что им не только пенсия, но и зарплата-то не особо нужна.
wuwer 29 августа 2018 | 09:43
))) И чё?
А они что, на 10 тысячах жируют, как всё зажравшееся население вяликой и духовитой ымперии?
sergei_tn 29 августа 2018 | 09:49
Они на пенсии. жить собираются?
Неужели кто-то в это верит :)
Посмотрите на их расходы и сравните с их официальными доходами. Спросите, почему не ратифицирована конвенция по противодействию коррупции. И сделайте выводи.
Ну а кто не сделал эти выводы еще, то пусть продолжает верить думакам.