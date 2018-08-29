Среди парламентариев, которым предстоит одобрить пенсионную реформу немало лиц пенсионного возраста, — пишет сегодня газета Ведомости. Факт уточнили в аппарате Госдумы. На пенсию по возрасту могут претендовать 103 депутата, на пенсию по выслуге лет еще 17. В Совете Федерации Ведомости насчитали 90 пенсионеров по возрасту.

По закону о статусе депутатов и сенаторов при парламентском стаже от 5 до 10 лет пенсия составит 55% денежного вознаграждения парламентария, то есть, более 46 с половиной тысяч рублей. При стаже более 10 лет положена пенсия в 63 с половиной тысячи рублей.