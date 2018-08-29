Президент Путин в полдень выступит с телеобращением к гражданам страны
Он выскажет свое мнение об изменениях в пенсионное законодательство.
Накануне Путин заявил, что эти решения будут касаться миллионов людей и поэтому должны быть справедливыми.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 29 августа 2018 | 09:32
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 29 августа 2018 | 09:34
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
serge_moro 29 августа 2018 | 09:47
andreykochnev: Что бы национальный вор не сказал -все будет ложью. Вор уже давно забыл ,когда он говорил правду на камеры. Россияне послушают своего родного вора и прикусят кто верхнюю, кто нижнюю губу,вздохнут тяжело, перекрестятся, выпьют пенсионные 100 грамм водки и вспомнят брежневские времена.,когда они были молоды и счастливы, и в Кремле не было воров.
ly4_sveta 29 августа 2018 | 09:35
Справедливый ты наш... Наедине с самим собою
уже, и даже никакую продажную аудиторию решил
не организовывать. Боится, что пошлют даже свои?
А это - только Ты и Зомбоящик, проверенный друг,
товарищ и брат!
matsuvi 29 августа 2018 | 09:42
ly4_sveta: И сразу захочется на пенсию в 75 лет!
dorin1987 29 августа 2018 | 09:42
ly4_sveta: А зачем? Население РФ двадцать лет хавает все то, что царек спускает им, и добавки просит. Схавает и это :)
tv_victim 29 августа 2018 | 09:41
«Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо... На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать."
М.Е. Салтыков-Щедрин "Вяленая вобла"
vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 09:47
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!"
«Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».
НАТО у ворот!
Поэтому только омоложение населения с помощью повышения пенсионного возраста, поможет увеличить численность наших ВС и остановить уворотное НАТО!
Наша Родина - Осаждённая Крепость - в опасности!
А ТЫ уже стал моложе?