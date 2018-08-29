В Венеции откроется 75-й международный кинофестиваль
Жюри конкурса возглавил режиссер Гильермо дель Торо, получивший в прошлом году «Золотого льва» за свою ленту «Форма воды». Из российских фильмов на фестиваль попала только лента Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Она вошла в программу «Горизонты».
Венецианский фестиваль считается наиболее удачной площадкой для российских режиссеров, — заявил ТАСС кинокритик Андрей Шемякин.
В конкурсе с отечественной кинолентой участвуют еще 19 фильмов. А на основном конкурсе фестиваля будет представлена 21 картина.
Комментарии1
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proxxit 29 августа 2018 | 09:14
Сенцов голодует, а Венеция гуляет...
Мрази, ради Сенцова и его 8-ми кг выбухивки, откажитесь хотя бы от завтрака.