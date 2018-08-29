В Екатеринбурге сегодня должно состояться решающее заседание конкурсной комиссии по выборам главы Екатеринбурга

В городе впервые проводят выборы мэра по новой системе.

Весной всенародные выборы мэра в Екатеринбурге отменили. Перед этим победивший на последних выборах мэр Евгений Ройзман демонстративно ушел с поста градоначальника, чтобы не участвовать в антидемократической, по его мнению, реформе. Это не изменило ситуацию: мэра теперь назначают депутаты городской думы по представлению специальной комиссии. Сегодня эта комиссия должна окончательно определиться с тем, кого же из соискателей допустить до депутатов.

По неофициальной информации, фаворитами считают замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского, вице-скикера Заксобрания Виктора Маслакова, первого замглавы администрации города Алексея Кожемяко, также в списке соискателей депутат госдумы Андрей Альшевских. Впрочем, рвущимся к власти политикам, похоже, придется подождать: портал Знак.ком накануне сообщил со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, что заседание перенесут на 5 сентября.

9 сентября в Екатеринбурге пройдет голосование за новый состав городской думы. Одним из первых ее решений станет назначение нового главы города.