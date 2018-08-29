Умаров: Рамзан Кадыров не угрожал правозащитникам – они работали, работают и будут работать в Чечне

Рамзан Кадыров не угрожал правозащитникам – они работали, работают и будут работать в Чечне, — заявил РБК министр по печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров.

Накануне международные правозащитные организации — Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту Путину, в котором попросили осудить заявление Рамзана Кадырова. «Его отношение к правозащитникам приобретает все более радикальный характер», — сказала «Эху Москвы» представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина