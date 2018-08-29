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09:01, 29 августа 2018

Умаров: Рамзан Кадыров не угрожал правозащитникам – они работали, работают и будут работать в Чечне

Рамзан Кадыров не угрожал правозащитникам – они работали, работают и будут работать в Чечне, — заявил РБК министр по печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров.
Накануне международные правозащитные организации — Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту Путину, в  котором попросили осудить заявление Рамзана Кадырова. «Его отношение к правозащитникам приобретает все более радикальный характер», — сказала «Эху Москвы» представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина

Комментарии

16

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traxau_okurka 29 августа 2018 | 09:05

А надо сделать видео-аудио материалы, как макака угрожает и в международный суд. Международный это не Басманный, там перед агрессивной абизяной не трепещут.

unprejudiced 29 августа 2018 | 09:05

Достаточно было посмотреть кто из якобы "правозащитников" написал письмо чтобы сразу понять что это очередной фейк госдеповких конторок

polikarpich 29 августа 2018 | 09:08

unprejudiced: Сам хоть веришь в это? А я тоже должен типа верить в твоё типа непонимание того, что в этой самой Чечении творится?

proxxit 29 августа 2018 | 09:19

polikarpich:

Смешно с тебя, обиженного рынком по Гайдару, холуйка...
Изучай Чечню с помощью своих свидомых друзей:
https://www.youtube.com/watch?v=8VyJkyauIQI

zztop1960 29 августа 2018 | 09:45

proxxit: Берлин 30-40ых годов тоже был ничего

unprejudiced 29 августа 2018 | 09:35

polikarpich: Я был в Чечне, красивая природа, Грозный красивый город, люди приветливые.

pavelmistery 29 августа 2018 | 09:41

unprejudiced: Но власть захватили бандиты. Именно в этом проблема, а не в природе и людях.

neitral_n 29 августа 2018 | 09:42

unprejudiced: И уверенность в своей безопасности и завтрашнем дне - забыли добавить! )))) А вот правозащитники так себя там не чуйствуют почему-то... Интересно, почему? Не ответите вместо чеченского руководства?

mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 09:08


Кадырка никому не угрожает, он просто отправляет к жертве своих отморозков, пехотинцев-киллеров.

ivar1964 29 августа 2018 | 09:09

Умарову следовало бы просматривать статейки своего пахана перед печатью, а не выгораживать после того. Как ни ряди бандита, он бандитом и останется.

petrivanov 29 августа 2018 | 09:12

Конечно, РамзакаДыров не угрожал им. Он их, наоборот, поощрил и поблагодарил!

evgeny_biolog 29 августа 2018 | 09:19

"Рамзан Кадыров не угрожал правозащитникам – они работали, работают и будут работать в Чечне"

Это значит, что в Чечне права нарушались, нарушаются и будут нарушаться ...

dmitry17___17 29 августа 2018 | 09:25

Кто из двух персонажей лжет, Кадыров или Умаров?

nns33 29 августа 2018 | 09:28

Зачем делать подобные заявления? Люди ещё не разучились читать по-русски и понимать смысл сказанного. А то получается : Не верь глазам своим,не верь ушам своим,а поверь Умарову.

neitral_n 29 августа 2018 | 09:39

Пусть покажет, в каком месте Кадыров такое сказал!

zztop1960 29 августа 2018 | 09:48

neitral_n: Кадыров: "Правозащитники не имеют права ходить по моей территории!"

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