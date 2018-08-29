Президент России Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы

По некоторым данным, глава государства может объявить о смягчении соответствующего законопроекта.

Заявление Путина поставит точку в обсуждении пенсионной реформы – так утверждают в интервью «Ведомостям» три федеральных чиновника. По их словам, после этого начнется подготовка проекта трехлетнего федерального бюджета. При этом что именно скажет президент, собеседники газеты не знают. Наиболее вероятным вариантом они называют объявление о смягчении пенсионной реформы.

В частности, рассказал один из чиновников, на совещаниях с участием Путина обсуждались идеи повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а не 63 лет, сохранить налоговые льготы на нынешнем уровне и увеличить шаг повышения пенсионного возраста. Какие из этих предложений выбрал президент, собеседники «Ведомостей» не знают. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, также не стал говорить об основных тезисах выступления Путина. Напомним, нынешний законопроект, уже одобренный Думой в первом чтении, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин – до 63 лет.

Телеобращение Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени.