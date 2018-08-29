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09:00, 29 августа 2018

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы

По некоторым данным, глава государства может объявить о смягчении соответствующего законопроекта.

Заявление Путина поставит точку в обсуждении пенсионной реформы – так утверждают в интервью «Ведомостям» три федеральных чиновника. По их словам, после этого начнется подготовка проекта трехлетнего федерального бюджета. При этом что именно скажет президент, собеседники газеты не знают. Наиболее вероятным вариантом они называют объявление о смягчении пенсионной реформы.

В частности, рассказал один из чиновников, на совещаниях с участием Путина обсуждались идеи повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а не 63 лет, сохранить налоговые льготы на нынешнем уровне и увеличить шаг повышения пенсионного возраста. Какие из этих предложений выбрал президент, собеседники «Ведомостей» не знают. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, также не стал говорить об основных тезисах выступления Путина. Напомним, нынешний законопроект, уже одобренный Думой в первом чтении, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин – до 63 лет.

Телеобращение Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени.

Комментарии

22

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traxau_okurka 29 августа 2018 | 09:03

Россия это такая страна, где рабы смотрят по зомбоящику главного вора.

roman_i_olga 29 августа 2018 | 09:06

traxau_okurka: очередное балабольство

jjuddgge_ddrredd 29 августа 2018 | 09:08

Ещё Сократ говорил о вас, хохлах -"Самый лучший раб тот, который считает себя свободным"
*BREAKING NEWS*
Самая важная Мировая Новость.
Дорогая редакция, Я просто оуеваю у меня нет слов вы что, спите?
Только что САМЫЙ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, ИНФОРМИРОВАННЫЙ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛ В МИРЕ, Президент США в паре твитов написал, что е-мейлы crooked Hillary с классифицированной (топ-секретной) инфой были хакнуты Китаем, НЕ РОССИЕЙ. И далее, этот Великий Президент и Мой любимчик пишет, что если ФБ и DOJ (Мин. Юст и Ген. прокуратура США в одном флаконе) не исправят свои ошибки, немедленно, то доверие к ним будет потеряно НАВСЕГДА.
Трамп уже выгнал с позором топ-лиц ФБР, которых будут судить после ноября и отправят в тюрьму - Стрзок, Макаби, Коми...
Грязный коп Мюллер и грязный прокурор Розенштайн тоже сядут на скамью подсудимых, за коррупцию с Россией (Ураниум 1).

Всё это мошенническое расследование против Трампа - исключительно для того, что бы все говорили о Трампе, а не о коррупционерах в ФБР и DOJ. Эти деятели думали, что Трамп - импульсивный идиот, уволит Мюллера и все начнут пинать Трампа. Ха-ха. Трамп всех ПЕ-РЕ-ИГ-РАЛ.
Ну и как вишенка на торте, судить будут crooked Hillary, за коррупцию (Клинтон Фаундейшн - коррупционная помойка). Лет 25 получит. Её Трамп естественно помилует через пару лет. Помиловав до этого Манафорта.
Хе-хе.

jjuddgge_ddrredd 29 августа 2018 | 09:11

jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ.В одном из твитов Трамп написал, что ФБР и DOJ (Мин. юст и Генпрокуратура в одном флаконе) - логово поддонков и воров (наследие шарлатана Барака Хуссейна Обамы). В Америке правосудие - покупное и партийное. Если судья или прокурор республиканец - одно решение, а если демократы - другое. Верховный Суд выносит часто Судьбоносные Решения 5 За - 4 Против. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СУДЕЙ.

А вы в курсе, кому Трамп вручил Главный Приз в номинации Fake News в 2017 году?
Гостю CNN, лауреату Нобелевки по экономике, который утверждал, что в случае избрания Трампа Президентом (передача была во время выборной компании), фондовые рынки рухнут, экономика США - рухнет.

Рейтинг Трампа среди республиканцев в эти дни ПРЕВЫСИЛ 90%, рекорд за всю Историю США. Такого рейтинга НИКОГДА НЕ БЫЛО ДАЖЕ У РЕЙГАНА, тем более у президента-демократа среди демократов. Среди всех - 52%(см. недавний твит Трампа ). У самого объективного замерщика, Расмуссен, постоянно примерно от 47% до 51%. Напоминаю, что практически весь прошлый год рейтинг Трампа был НИЖЕ 40%.
В Америке экон. бум при Трампе. Рейтинг Доу-Джонса бьёт все рекорды, а безработица - самая низкая (3.4%) за ВСЮ ИСТОРИЮ США!!!

opiatnovyi63 29 августа 2018 | 09:33

jjuddgge_ddrredd: Здесь речь о Нашем Неповторимом Вожде , о его грядущем милостивом обращении к своим подданным, а вы тут морочите голову своими измышлениями про какого Трампа!

jjuddgge_ddrredd 29 августа 2018 | 09:37

opiatnovyi63: Пустоголовый придурок, а ты почему не пишешь ничего по теме о Вожде? Потому что голова пустая?))
Наш Великий Вождь, Наше Всё, Наше Солнышко - Путя, Мне совершенно неинтересен.
С ним давно всё ясно. Это только майданутые бандерлоги и демшиза живут с Путей в голове))

luger_max_otto 29 августа 2018 | 09:09

Чекист будет рассказывать, как он будет грабить подданных и нарушать Конституцию. Во имя кошельков членов кооператива "Озеро".
Хутинскую хунту- на пуй.

vezdehod 29 августа 2018 | 09:13

Царь батюшка прихватит из своей конюшни Клок соломы и подстелет её под "Пенсионную реформу", чтобы мягче было падать.

mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 09:06


Всё народонаселение всё лето ждало этого выступления.
Дождалось.
Посмотрим, станет ли от него кому-нибудь легче.

post_v 29 августа 2018 | 09:14

mikhail_spb_:
=============
россиянам расскажут, что они будут работать до 80 лет, чтобы было чем платить пенсию 40-летним росгвардейцам?

tv_victim 29 августа 2018 | 09:23

post_v: Не надо наводить тень на плетень! Все пенсионеры силовых структур получают пенсию не из пенсионного фонда, а из бюджетов соответствующих министерств! И вклад таких горе-работников, как Вы в этих бюджетах - микроскопический.

luger_max_otto 29 августа 2018 | 09:27

А откуда в бюджетах соответствующих министерств деньги? Что, Минобороны легально добывает и продает нефть? Может быть, Росгвардия реально занимается платной охраной танцулек?

tv_victim 29 августа 2018 | 09:35

luger_max_otto: Если совсем кратко - эти бюджеты формируются из денег, полученных от продажи газа, нефти и т.д. На 99,9 процентов. Так что бросайте заводить рака за камень! Даже если все такие работники завтра уволятся нахрен и перестанут платить свои жалкие "налоги" с жалких своих зарплат - бюджет этого не почувствует! Попробуйте прикинуть, сколько составляют 13% процентов от той мелочи, что платят вам за вашу никчемную "работу", умножьте на 40-50 миллионов ( столько "работяг" в стране и посмейтесь над результатом!

ly4_sveta 29 августа 2018 | 09:49

mikhail_spb_: Ну, да. И футбольный чемпионат мира не
спас и не помог прикрыть это властное преступление по
отьему у населения денег. Но, все равно обманут и выкрутятся.

trans 29 августа 2018 | 09:09

Когда направили в Госдуму самый жесткий вариант пенсионной реформы, то стало понятно что если народ начнет возмущаться, то примут вариант чуть послабее.

Объявляли о повышении пенсионного возраста плохие бояре, а о снижении объявит хороший царь)))

andre_klimov 29 августа 2018 | 09:13

trans:
Даже неважно, насколько смягчат повышение возраста. Главное - ожидаемый после этого фестиваль национального позора.

platonnekafrin 29 августа 2018 | 09:14

Вот в этот раз изображения мне явно недостаточно. Хотелось бы, что было расстояние локтя.

ivar1964 29 августа 2018 | 09:22

Вот радость-то! Народ жаждет лицезреть своего вожденка! Милости ждет!

neyexo 29 августа 2018 | 09:30

ivar1964:
Я тоже! радуют новые морщинки, прорывающиеся сквозь ботокс

neyexo 29 августа 2018 | 09:26

Чего смягчать, Дума уже обсудила, приняла в 2 чтениях.
Теперь можно только орфографические ошибки исправлять - нельзя менять суть законопроекта.

lynat 29 августа 2018 | 09:28

Явление кацапского бога кацапам.)))

ly4_sveta 29 августа 2018 | 09:45

Так он для того и задумал восемь лет для
женщин, чтобы потом, если будут сильные
волнения и недовольства, три года сбросить,
и оставить, как и мужчинам пять лет. Почему
именно восемь? Странная цифра. Вот она и
будет заменена. У КГБ все заранее продумано
и просчитано. Они этих российских холопов, с их
рабской психологией изучили подробно и
досконально. Сами-то из таких же холуев вышли
в люди. За кем там ВВП портфельчик-то носил,
подобострастно заискивая? Сохранились эти смешные
фотки, ныне царствующего, а в прошлом прислужника.

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