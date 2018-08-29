Российские федеральные телеканалы изменили сетку вещания на сегодня, чтобы показать видеообращение Владимира Путина
Российские федеральные телеканалы изменили сетку вещания на сегодня, чтобы показать видеообращение Владимира Путина о повышении пенсионного возраста.
Выступление начнется в полдень. Ранее Путин заявлял, что поддерживает правительство, хотя ему и не нравится ни один из вариантов предложенной пенсионной реформы.
Комментарии11
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traxau_okurka 29 августа 2018 | 08:49
Всем ватникам в полдень заряжать перед экранами патриотический боярышник!!!)))))))))
drgonish 29 августа 2018 | 08:58
traxau_okurka:
Ты уже подготовился, смотрю. :)
opiatnovyi63 29 августа 2018 | 09:03
drgonish: Можно подумать, что так называемое правительство Димона что -то решает и делает без ведома Вождя!
vezdehod 29 августа 2018 | 09:20
Ровно в полдень в России прекратят работу все фабрики и заводы и - по паровозному гудку и выстрелу из Петропавловской пушки - царь батюшка вынесет свой "Вердикт".
ostapbey 29 августа 2018 | 08:51
При видном деятеле мирового масштаба премьер министре России Медведеве Д.А и президент должен быть не менее виден.
Хоть по телевизору даже..
platonnekafrin 29 августа 2018 | 08:52
Как в старые добрые времена... Так и до царя очень скоро скатимся, а там официальное дворянство, Герасим и Муму.
polikarpich 29 августа 2018 | 08:56
platonnekafrin: "Муму" - это, похоже, народ, вернее, население.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 09:02
polikarpich: Одна Муму не может быть нашим народом. Для полноценности народа этой самой Муме обязательно нужен такой человек как Герасим.
perestarok 29 августа 2018 | 09:04
platonnekafrin: " Так и до царя очень скоро скатимся, а там официальное дворянство"
Во всех странах есть дворянство. Элитой называется.
ostapbey 29 августа 2018 | 09:17
perestarok: из дворовой шпаны в элиту??
Это по русски даже!!
advokat52 advokat 29 августа 2018 | 08:59
Радость то какая!!! Барин то наш смилостивился!!! Вот чудо то расчудесное!