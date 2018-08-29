В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников президенту путину по поводу высказываний Рамзана Кадырова
«Это попытка привлечь к себе внимание, Кадыров не угрожал правозащитникам – имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжает в Чечню для того, чтобы клеветать», — сказал РБК министр Чеченской республики по печати и информации Джамбулат Умаров. Он подчеркнул, что правозащитники «работали, работают и будут работать " в Чечне.
Накануне правозащитники из Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders в письме к Путину указали на то, что силовые структуры Чечни в рамках борьбы с терроризмом допускают серьезные нарушения прав человека. Авторы письма также выступили в поддержку главы чеченского Мемориала Оюба Титиева.
Комментарии10
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ajsenev 29 августа 2018 | 08:47
А давать оценку порядочности будет тоже Кадыров?
sergei_tn 29 августа 2018 | 08:59
ajsenev: Естественно, как и определять за это меру наказания.
opiatnovyi63 29 августа 2018 | 08:52
Кадыров сам и есть непорядочность и самодурство!
johnywalker 29 августа 2018 | 08:52
"иногда лучше помолчать..."
rash 29 августа 2018 | 08:52
Чёй-то Врумаров даже ни на кого не обиделся.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 08:57
Да, да! Сказал буквально следующее: "Непорядочных журналистов, которые приезжают ко мне в Чечню под видом правозащитников, зарэжу на х..! А кого не зарэжу будут у меня работать!"
advokat52 advokat 29 августа 2018 | 08:57
(имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжает в Чечню) - вопрос: а как должны выглядеть настоящие правозащитники которые не под Видом? Что бы кадыров не спутал?
polikarpich 29 августа 2018 | 08:59
Всё ясно. Есть "порядочные" журналисты и правозащитники, которые ловко работают языком во всех смыслах. А есть и "непорядочные", неудобные и ершистые, которых почему то так и тянет выполнять свой профессиональный долг и свои обязанности.
piterjanis 29 августа 2018 | 09:02
Значит нужно в суд подавать о клевете ,только так в нашем демократическом государстве.
kest 29 августа 2018 | 09:34
Ну наконец то путин с маленькой буквы!