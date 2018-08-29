В Чечне назвали «чушью» письмо правозащитников президенту путину по поводу высказываний Рамзана Кадырова

«Это попытка привлечь к себе внимание, Кадыров не угрожал правозащитникам – имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжает в Чечню для того, чтобы клеветать», — сказал РБК министр Чеченской республики по печати и информации Джамбулат Умаров. Он подчеркнул, что правозащитники «работали, работают и будут работать " в Чечне.

Накануне правозащитники из Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders в письме к Путину указали на то, что силовые структуры Чечни в рамках борьбы с терроризмом допускают серьезные нарушения прав человека. Авторы письма также выступили в поддержку главы чеченского Мемориала Оюба Титиева.