В Самаре перед судом предстанет врач-анестезиолог
Он обвиняется в изнасиловании пациентки, которая была под наркозом, — сообщается на сайте регионального управления СК. Подозреваемый признал свою вину.
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Он обвиняется в изнасиловании пациентки, которая была под наркозом, — сообщается на сайте регионального управления СК. Подозреваемый признал свою вину.
Комментарии2
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uyar11 29 августа 2018 | 08:44
Кастрировать без наркоза...
vedma2017 29 августа 2018 | 09:06
uyar11: Лучше усыпить, как бешеную собаку.