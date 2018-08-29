Исполняющий обязанности директора РГБ имени Ленина Владимир Гнездилов покинет свой пост, — сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Назначение и отставка директора библиотеки происходит по распоряжению премьер-министра – оно может быть подписано в ближайшее время. В качестве повода для отставки один из собеседников называется «недоработки во многих вопросах».

Директором РГБ может быть назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда.