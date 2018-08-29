Исполняющий обязанности директора РГБ имени Ленина Владимир Гнездилов покинет свой пост
Исполняющий обязанности директора РГБ имени Ленина Владимир Гнездилов покинет свой пост, — сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
Назначение и отставка директора библиотеки происходит по распоряжению премьер-министра – оно может быть подписано в ближайшее время. В качестве повода для отставки один из собеседников называется «недоработки во многих вопросах».
Директором РГБ может быть назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bergmann 29 августа 2018 | 08:44
Она всё eщё имeни Лeнина?
Ни ума, ни чeсти, ни совeсти.
kruzalova 29 августа 2018 | 08:52
а премьер уже объявился?