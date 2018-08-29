Более половины россиян испытывают трудности при подготовке ребенка к 1-му сентября, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. 21% респондентов заявили, что сборы к 1-му сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее.

67% родителей в целом устраивает качество школьного образования. При этом 40% назвали систему российского образования неэффективной.