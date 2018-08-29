Более половины россиян испытывают трудности при подготовке ребенка к 1-му сентября
Более половины россиян испытывают трудности при подготовке ребенка к 1-му сентября, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. 21% респондентов заявили, что сборы к 1-му сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее.
67% родителей в целом устраивает качество школьного образования. При этом 40% назвали систему российского образования неэффективной.
Комментарии12
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semia 29 августа 2018 | 08:35
67% устраивает система образования,40% считают систему неэффективной. Всего 107% .ВЦИОМ как всегда со 146%
woodworld 29 августа 2018 | 08:39
semia: устраивает, но не эффективна. Вполне жизнеспособная мысль в голове россиянина
snamor 29 августа 2018 | 08:45
semia: 7% устраивает неэффективная система образования.
snamor 29 августа 2018 | 08:39
Испытывают трудности - а что не должны?
Те кто забил на детей, не испытывают трудностей.
omichka 29 августа 2018 | 08:44
Пошёл Филиппок в школу, учиться начал. И не мешало всем деревенским мальчишкам учиться то, что штаны и рубахи у всех разные были.
aleks50 Алексей Клубников 29 августа 2018 | 08:46
Россияне должны поклониться и сказать за это большое спасибо Вове и сброситься ему родному своими пенсиями на новые виолончели, на Сирию, на Африку, на Донбасс, Абхазию и т.д. и т.п.
kompricikos 29 августа 2018 | 08:47
Давно пора реформировать систему школьного образования в России. Достаточно оставить два предмета-
подпись на ипотечном кредите и полная сборка-разборка автомата Калашникова. Всего и делов то.
snamor 29 августа 2018 | 08:52
kompricikos: Полная сборка разборка Калибра тогда уж.
lager23 29 августа 2018 | 08:52
Жизнь при путене — сплошное преодолевание трудностей, так как дурное путенское квазигосударство взамен уплачиваемых населением налогов ничего не даёт, а только читает нотации и создаёт на деньги налогоплательщиков проблемы!
tunis 29 августа 2018 | 09:02
Россияне, отправляйте ваших детей сразу в юнармия, а оттуда прямой дорогой в последний бой.
Зато все траты будут на плечах государства.
А если выживут в кровавых битвах, за родину, за Путина, то уйдут на прекрасную пенсию в 35 лет.
И все проблемы решены, и уровень гражданского образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, вещевого и денежного довольствия никого не волнует.
Путин молодец, он опять всех переиграл!!
prade 29 августа 2018 | 09:03
Можно было развивать страну, повышать благосостояние народа, вкладывать деньги в образование, науку. Нет, Путину нужно было аннексировать Крым, устроит войну в Донбассе, ввязываться в гражданскую войну в Сирии, вмешиваться в выборы в США и т.д. Вот народ и страдает от внешнеполитических авантюр вождя.
danmestari 29 августа 2018 | 09:12
Подумаешь, беда какая: половине россиян сложно подготовить ребенка к 1 сентября. Не х.р ваще в школу ходить. Для духовных скреп, крымнаша и вечного противостояния с пиндосами и гейропейцами образование не нужно.