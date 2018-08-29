Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

Накануне здесь начались командно-штабные учения «Шторм-2018», — сообщает пресс-центр украинских ВМС. В Киеве говорят об экспансии России и ее попытках фактически установить военно-экономическую блокаду азовского побережья Украины.

В июне украинская военная разведка сообщила о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море. Россия установила полный контроль над его акваторией, — отмечают Ведомости.