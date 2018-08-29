Украина увеличит военное присутствие в Азовском море
Накануне здесь начались командно-штабные учения «Шторм-2018», — сообщает пресс-центр украинских ВМС. В Киеве говорят об экспансии России и ее попытках фактически установить военно-экономическую блокаду азовского побережья Украины.
В июне украинская военная разведка сообщила о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море. Россия установила полный контроль над его акваторией, — отмечают Ведомости.
Комментарии10
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proxxit 29 августа 2018 | 08:35
Командно-штабные учения - это командование нажралось в штабе, наблевало море и начало изучать инструкции противопохмельных препаратов на державно-селюковой мове...
vezdehod 29 августа 2018 | 09:25
Этим бы нужно было заняться ещё в 2014 году.
proxxit 29 августа 2018 | 09:29
vezdehod:
Хочешь, чтобы убивали русских?
Что тебе, престарелому задроту, мешает самому выйти и завалить несколько кацапов и помочь гидно-свидомой революции и освобождению жителей Крыма?
nf5096004 29 августа 2018 | 09:36
proxxit: сколько можно бред писать? Сама- то читаешь, что пишешь. Вроде по-русски, но уж очень неграмотно." Патриоты" а на родном языке не могут мысль изложить. Хотя о чем я? Чтоб изложить мысль, ее надо иметь. А обгадить человека, страну - для этого мозгов не требуется.
taglit 29 августа 2018 | 08:37
Новость навыворот? - Россия в Азовском море обнаглела - блокирует украинскую торговлю, - вдобавок перегнала корабли из Каспия в Азовское море.
dbarrakuda 29 августа 2018 | 09:04
taglit: Традиционный украинский вопрос: "А нас то за что?" Ответ: не надо было первыми наглеть. (Надеюсь Вы в курсе о чем это я).
sasass 29 августа 2018 | 08:48
Это значит готовится наступление на украинские берега..
koleg197 29 августа 2018 | 08:49
видно все три катера сразу выйдут
andy66 29 августа 2018 | 09:04
РФ открыто пиратствует в Азовском море - реакция должна быть
lion64__2 29 августа 2018 | 09:37
На необъятные просторы Азовского моря выходит под желто-синим знаменем грозный свидомый флот боевых морских свинок. Весь российский Черноморский флот в ужасе скрылся.