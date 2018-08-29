Президент Путин выступит сегодня с телеобращением

Оно будет посвящено пенсионной реформе. По мнению некоторых федеральных чиновников, Путин объявит о смягчении реформы, но какой именно вариант корректировок утвержден, неизвестно, — пишут Ведомости.

Среди вариантов, которые обсуждались – сохранение налоговых льгот для тех, кто должен выйти на пенсию, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Впрочем, официальные источники отказались комментировать эту информацию.