Президент Путин выступит сегодня с телеобращением
Оно будет посвящено пенсионной реформе. По мнению некоторых федеральных чиновников, Путин объявит о смягчении реформы, но какой именно вариант корректировок утвержден, неизвестно, — пишут Ведомости.
Среди вариантов, которые обсуждались – сохранение налоговых льгот для тех, кто должен выйти на пенсию, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Впрочем, официальные источники отказались комментировать эту информацию.
Комментарии12
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putin2018 29 августа 2018 | 08:31
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 29 августа 2018 | 08:34
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
taglit 29 августа 2018 | 08:45
andreykochnev: Ню, ню... Сейчас запричитает:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
«Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».
«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?»
«Войну с США нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего российского народа против американских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против американских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под экспансией американского капитала».
yazva_sibirskaya 29 августа 2018 | 08:39
Ну что хорошего может сказать людоед? Я так ждала этой пенсии, я живу и работаю только на таблетках...
luger_max_otto 29 августа 2018 | 08:43
Будет рассказывать, как будет нарушать Конституцию и свои обещания. Как будет грабить подданных для увеличения доходов себя, любимого и прочих Ротенбергов. Чего еще ждать от гебиста, собственно.
Хутинскую хунту- на пуй.
vezdehod 29 августа 2018 | 09:23
Пошлёт своих холопов в светлую "Пенсионную реформу" в извращённом виде.
golfinder 29 августа 2018 | 08:41
Наш президент тот, кто обещал пока он президент он не повысит пенсионный возраст. Это какой-то засранный казачок. Не надо слушать его, найдём нашего и его лучше послушаем.
- " Царь то не настоящий"
platonnekafrin 29 августа 2018 | 08:41
Учи слова "Вставай, страна огромная" и если выучишь, то Путина в 12 можно и не слушать.
vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 08:41
По некоторым данным, "Смягчение реформы" будет заключаться в том, что все силовики станут выходить на пенсию сразу же после окончания своих учебных заведений, в результате чего средний пенсионный возраст по Москве и России снизится до 54 лет.
Вот он какой, отечественный Соломон.
lager23 29 августа 2018 | 08:45
Сказочник проп@рделся на катере, теперь говорить будет!
tverboul 29 августа 2018 | 08:56
Запасайся попкорном, Россия. Скучно не будет. Будут объяснения, как Маккейн все подъезды в России засрал. А этот? Этот вывернется. Хлеба вам хрен, но вот хоть зрелищ ....
ex_ex 29 августа 2018 | 09:22
Спасибо Путину, ведь он
Нам отодвинул пенсион,
Чем сделал пожилых людей
Уже значительно бодрей.