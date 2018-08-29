Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил Дональду Трампу набор судейских карточек на встрече в Белом доме
Как сообщает Фоакс-Ньюз, Трамп сразу воспользовался подарком и в шутку показал красную карточку журналистам.
На встрече с Инфантино обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который США проведут вместе с Мексикой и Канадой.
Комментарии2
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ajsenev 29 августа 2018 | 08:24
Не дарить ему надо, а показывать и удалять с поля вон!
andre_klimov 29 августа 2018 | 08:33
Всё-таки как переговорщик Трамп бесценен. Он быстро учится, мимикрирует и переходит на язык, понятный другой стороне. И тут он моментально ответил "зеркальным троллингом". Просто человек-анекдот какой-то... :))