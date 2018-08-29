Премьер Медведев провел первую рабочую встречу после двухнедельного отсутствия
Он встретился с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, — сообщается на сайте правительства. Об этом свидетельствуют и фотографии, опубликованные в фото-банках РИА Новости и ТАСС.
В пресс-службе Кабинета министров отсутствие премьера объяснили травмой, полученной во время занятий спортом.
Комментарии3
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lager23 29 августа 2018 | 08:20
отсутствие премьера объяснили травмой...
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Пересадка пола?
Неужели планирует бежать в женском платье через сухопутную границу?
gvzdk 29 августа 2018 | 08:30
У них этих фоток - до ста лет можно болеть! Живого покажите, народ же переживает....
sogentle 29 августа 2018 | 08:50
gvzdk:И так сделали, что возможно. Фотка вот, мол, про 1-е сентября советуется с нижегородцем. Чтоб население успокоить. А у бедняги, может, сейчас "голова обвязана, кровь на рукаве" - что ж затевать смуту - неровён час народ всё бросит и станет горевать?!