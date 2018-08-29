Премьер Медведев провел первую рабочую встречу после двухнедельного отсутствия

Он встретился с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, — сообщается на сайте правительства. Об этом свидетельствуют и фотографии, опубликованные в фото-банках РИА Новости и ТАСС.

В пресс-службе Кабинета министров отсутствие премьера объяснили травмой, полученной во время занятий спортом.